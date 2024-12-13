HeyGen facilita la producción de módulos de microaprendizaje concisos y a demanda para el aseguramiento de la calidad, haciendo que los métodos complejos de control de calidad sean más accesibles y fáciles de digerir. Puedes generar rápidamente vídeos cortos con subtítulos y captions, perfectos para refrescar rápidamente prácticas de seguridad o procedimientos operativos estándar.