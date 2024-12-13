Sí, HeyGen prioriza la accesibilidad en tu contenido de vídeo impulsado por IA. Nuestra plataforma incluye un Generador de Subtítulos de IA integrado para todos los vídeos, y la capacidad de elegir entre una amplia gama de voces en off, asegurando que tu contenido de formación sea accesible para un público más amplio.