HeyGen simplifica el desarrollo de "educación en seguridad" para "marketers" y "formadores" al ofrecer una plataforma intuitiva para crear "contenido impulsado por AI" de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo técnico. La combinación de "Avatares AI" y "generación de voz en off" asegura que los "vídeos de seguridad" sean profesionales, atractivos y fácilmente comprensibles por el público objetivo.