Crea Vídeos de Flujo de Trabajo de Compras con AI
Construye formación atractiva para tu equipo de compras: genera rápidamente vídeos de flujo de trabajo utilizando avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos para el personal existente que describa las actualizaciones recientes en los procesos internos de pedidos dentro del flujo de trabajo de compras. El estilo visual debe ser atractivo y conciso, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para resaltar los cambios clave, acompañado de subtítulos claros y fáciles de leer que refuercen la información crítica para una comprensión rápida. Este vídeo tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa asegurando que todos los miembros del equipo estén al día con los nuevos procedimientos.
Produce un vídeo de resumen de 90 segundos para gerentes de departamento y líderes de equipo que muestre cómo pueden crear vídeos de flujo de trabajo de compras con facilidad utilizando plantillas de vídeo impulsadas por AI. El estilo visual y de audio debe ser moderno y dinámico, demostrando la simplicidad de convertir un guion en un vídeo pulido a través de la función de texto a vídeo de HeyGen, quizás incluyendo música breve y aspiracional. Esto tiene como objetivo empoderar a los líderes para que difundan rápidamente actualizaciones y formación cruciales sobre procedimientos.
Diseña una guía técnica de 2 minutos para creadores de contenido internos sobre cómo aprovechar el Generador de Texto a Vídeo Gratuito de HeyGen para personalizar escenarios específicos dentro del proceso de compras. El vídeo debe tener un estilo visual instructivo, quizás simulando una demostración de grabación de pantalla, complementado por un avatar de AI atractivo para guiar al espectador, asegurando claridad y atención. El objetivo es ilustrar cómo utilizar eficazmente la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar las explicaciones de escenarios de compras complejos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Flujos de Trabajo.
Mejora la comprensión y retención de flujos de trabajo de compras complejos a través de vídeos de formación dinámicos impulsados por AI.
Escala la Formación de Flujos de Trabajo a Nivel Global.
Produce y distribuye rápidamente cursos completos de flujo de trabajo de compras a equipos diversos y partes interesadas globales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de flujo de trabajo de compras?
HeyGen aprovecha las plantillas de vídeo impulsadas por AI y avatares de AI realistas para agilizar la producción de vídeos de flujo de trabajo de compras. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido atractivo con locuciones automatizadas y subtítulos generados por AI para explicar procesos de compras complejos de manera eficiente.
¿Qué tipo de plantillas de vídeo impulsadas por AI ofrece HeyGen para Vídeos de Formación AI?
HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo impulsadas por AI y escenas personalizables perfectamente adecuadas para Vídeos de Formación AI. Estas plantillas permiten una fácil personalización, permitiéndote adaptar el contenido a varios procesos de pedidos y necesidades de formación específicas.
¿Pueden los avatares de AI de HeyGen ofrecer explicaciones detalladas del proceso de compras?
Absolutamente, los avatares de AI de HeyGen actúan como portavoces de AI convincentes capaces de ofrecer explicaciones claras y detalladas de cualquier proceso de compras. Con la funcionalidad de texto a vídeo desde guion, aseguras precisión y consistencia en tus materiales de formación.
¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad para los vídeos de flujo de trabajo de compras?
HeyGen mejora la accesibilidad para todos los vídeos de flujo de trabajo de compras a través de subtítulos generados automáticamente por AI y la función de Traducción de Vídeo. Esto asegura que tu contenido de formación sea comprensible para una audiencia diversa, mejorando la comprensión de procesos de pedidos críticos.