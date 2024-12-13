Crea Vídeos de Pautas de Compra al Instante
Produce sin esfuerzo vídeos de cumplimiento de compras que reduzcan costos y aumenten la efectividad de la formación con una potente generación de voz en off.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Dirigido a todos los empleados involucrados en la realización de compras, crea un vídeo atractivo de 60 segundos que enfatice visualmente las reglas clave de cumplimiento de compras y los límites de gasto utilizando escenas personalizables y un tono amigable generado a partir de Texto a vídeo desde el guion.
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos 'cómo hacer' diseñado para jefes de departamento y gerentes de presupuesto, mostrando un consejo práctico para lograr ahorros de costos a través de compras inteligentes, con un avatar de IA profesional y visuales dinámicos extraídos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de música animada.
Crea un vídeo de formación corporativa integral de 90 segundos dirigido a empleados globales, proporcionando una visión general de las pautas de compra cruciales con un estilo visual calmado e informativo, mejorado con subtítulos claros para apoyar la accesibilidad multilingüe y asegurar una comprensión universal.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Pautas de Compra Integrales.
Produce eficientemente pautas de compra detalladas y vídeos instructivos para educar a los empleados sobre políticas de adquisiciones y cumplimiento.
Mejora la Formación de Empleados en Reglas de Gasto.
Aumenta el compromiso y la retención para la formación en gastos de empleados y el cumplimiento de adquisiciones con contenido de vídeo dinámico generado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de pautas de compra?
HeyGen utiliza plantillas de vídeo impulsadas por IA y escenas personalizables para agilizar la producción de vídeos atractivos de pautas de compra. Incorpora fácilmente avatares de IA y voces en off de IA para comunicar claramente tus reglas de adquisición y asegurar el cumplimiento de compras en toda tu organización.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar nuestros vídeos de formación corporativa sobre adquisiciones?
HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca en escenas de marca. También puedes aprovechar una diversa biblioteca de medios y avatares de IA para crear vídeos de formación corporativa atractivos que expliquen eficazmente tu proceso de adquisiciones y límites de gasto.
¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la formación en gastos de los empleados y el cumplimiento general de compras?
Absolutamente. HeyGen te permite crear vídeos instructivos de 'cómo hacer' para la formación en gastos de los empleados, asegurando una comunicación clara de las políticas de compra. Con soporte multilingüe y voces en off de IA, tu personal puede entender fácilmente las reglas de adquisición, lo que lleva a un mejor cumplimiento de compras y potenciales ahorros de costos.
¿Cómo hace HeyGen eficiente la creación y distribución de nuevo contenido de cumplimiento de compras?
Las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, combinadas con plantillas de vídeo impulsadas por IA, permiten una rápida generación de contenido para el cumplimiento de compras. Actualiza o crea fácilmente nuevos vídeos que cubran las reglas de adquisición y políticas de compra guiada, luego expórtalos en varios formatos de aspecto para una amplia distribución.