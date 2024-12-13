Las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, combinadas con plantillas de vídeo impulsadas por IA, permiten una rápida generación de contenido para el cumplimiento de compras. Actualiza o crea fácilmente nuevos vídeos que cubran las reglas de adquisición y políticas de compra guiada, luego expórtalos en varios formatos de aspecto para una amplia distribución.