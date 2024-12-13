Crea Vídeos de Seguridad en el Transporte Público con Facilidad

Produce rápidamente vídeos de entrenamiento de seguridad atractivos utilizando los avatares de AI de HeyGen para educar a empleados y pasajeros.

468/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de contenido basado en escenarios de 45 segundos dirigido a jóvenes adultos, ilustrando los peligros de la distracción al conducir para peatones y pasajeros alrededor de centros de tránsito, con cortes rápidos y una banda sonora moderna. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para representar diversas interacciones de usuarios y posibles peligros de manera atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos enfocado en la comunidad con imágenes amigables y una voz en off cálida y accesible, dirigido a todos los usuarios del transporte público, enfatizando la importancia de compartir la carretera de manera segura y respetar el espacio personal dentro de los vehículos. Esta producción se beneficiará de la función de generación de voz en off de HeyGen para una narración de sonido natural.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de entrenamiento de seguridad claro y autoritario de 30 segundos para pasajeros ocasionales y nuevos usuarios, detallando qué hacer en una emergencia y cómo identificar las características de seguridad en los vehículos de transporte público, presentado con imágenes paso a paso y un tono tranquilizador. Asegura la accesibilidad para todos los espectadores empleando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Seguridad en el Transporte Público

Aprovecha el creador de vídeos AI de HeyGen para producir vídeos de entrenamiento de seguridad en el transporte público atractivos, informativos y personalizables de manera eficiente, mejorando los procedimientos de seguridad.

1
Step 1
Crear desde Guion o Plantilla
Comienza utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion para transformar tus pautas de seguridad en un borrador de vídeo, o selecciona entre plantillas de vídeo preconstruidas diseñadas para contenido instructivo. Esto establece la base para tus vídeos de seguridad en el transporte público.
2
Step 2
Elige Avatares de AI y Escenas
Selecciona de una amplia gama de Avatares de AI para actuar como tus instructores de seguridad o personajes. Complementa estos con escenas personalizables que retraten con precisión varios escenarios de transporte público, creando contenido de vídeo impulsado por AI altamente atractivo.
3
Step 3
Añadir Voces en Off y Subtítulos
Mejora la accesibilidad y el alcance con la función de generación de voces en off, proporcionando una narración clara para tu vídeo. Asegura aún más la comprensión añadiendo subtítulos generados automáticamente por el Generador de Subtítulos AI, haciendo tu vídeo de entrenamiento de seguridad inclusivo para todos los espectadores.
4
Step 4
Exportar y Distribuir
Una vez que tu contenido de seguridad esté perfeccionado, utiliza la función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para generar tu vídeo final en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Comparte fácilmente tu vídeo de entrenamiento de seguridad completado a través de todos tus canales de entrenamiento de empleados y concienciación pública.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Rápidamente Clips Informativos de Seguridad

.

Produce rápidamente clips de vídeo de seguridad concisos y atractivos para campañas de concienciación pública o recordatorios rápidos, asegurando una comunicación oportuna de los procedimientos de seguridad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de seguridad en el transporte público?

HeyGen permite a las organizaciones crear eficientemente vídeos de entrenamiento de seguridad atractivos para el transporte público. Nuestro creador de vídeos AI utiliza tecnología de texto a vídeo y plantillas preconstruidas, acelerando significativamente el desarrollo de contenido para procedimientos de seguridad y entrenamiento de empleados.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para contenido de seguridad en el transporte público basado en escenarios?

HeyGen ofrece una amplia personalización para contenido de seguridad basado en escenarios utilizando Avatares de AI y escenas personalizables. Puedes adaptar mensajes para procedimientos específicos de seguridad en el transporte público, asegurando vídeos de entrenamiento de empleados relevantes e impactantes.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de entrenamiento de seguridad multilingües para audiencias diversas en el transporte público?

Sí, HeyGen admite voces en off multilingües y un Generador de Subtítulos AI, lo que te permite crear vídeos de entrenamiento de seguridad completos para una fuerza laboral y base de pasajeros diversa en el transporte público. Esto asegura una comunicación clara de los procedimientos de seguridad esenciales.

¿Cómo apoya HeyGen la integración de medios personalizados y branding en vídeos de seguridad en el transporte público?

HeyGen incluye una robusta biblioteca de medios y soporte de stock, permitiéndote incorporar fácilmente tus propios vídeos e imágenes. También puedes aplicar controles de branding y utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto para varias plataformas, asegurando contenido de vídeo impulsado por AI pulido y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo