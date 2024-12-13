Crea Vídeos de Formación en Oratoria: Involucra a Tu Audiencia

Transforma tu guion en cursos de vídeo de oratoria atractivos al instante, aprovechando el Texto a vídeo de HeyGen para resultados profesionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a formadores y educadores, mostrando cómo crear un curso en vídeo sobre habilidades avanzadas de presentación. Adopta un estilo visual moderno y atractivo con una narración clara, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para presentar información compleja de manera sencilla, mejorando el valor general de producción de tu vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de consejo rápido de 45 segundos para creadores de contenido y profesionales de negocios, centrándote en cómo añadir visuales impactantes y subtítulos eleva cualquier presentación. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente rico, complementado por un audio nítido. Asegúrate de crear vídeos impresionantes integrando los Subtítulos/captions de HeyGen y utilizando su soporte de biblioteca de medios/stock para B-roll de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una guía completa de 2 minutos para departamentos de RRHH y formadores corporativos sobre cómo estructurar vídeos de formación en oratoria efectiva. El vídeo debe tener un estilo visual estructurado e informativo con una voz autoritaria, guiando a los espectadores a través del proceso desde el concepto del guion gráfico hasta la ejecución final. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para organizar eficientemente tu contenido y mantener una apariencia consistente a lo largo del módulo de formación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Oratoria

Transforma tu experiencia en oratoria en cursos de vídeo atractivos con un flujo de trabajo intuitivo, asegurando que tu mensaje resuene claramente.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Guion Gráfico
Esboza tu contenido de formación y prepara un guion detallado. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar tus palabras escritas en visuales atractivos, asegurando una presentación estructurada e impactante.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para impartir tus lecciones de oratoria. Esto permite crear vídeos impresionantes sin una producción de vídeo compleja, proporcionando una presencia profesional en pantalla.
3
Step 3
Añade Mejoras Atractivas
Mejora tus vídeos de formación con elementos esenciales como subtítulos/captions dinámicos para accesibilidad y comprensión. Incorpora música de fondo y efectos visuales para mantener el interés del espectador y reforzar conceptos clave.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Curso
Finaliza tu vídeo de formación en oratoria exportándolo en el formato de aspecto deseado. Prepara tu curso completado para compartirlo de inmediato, permitiéndote crear un curso en vídeo listo para tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido Motivacional Impactante

Crea contenido de vídeo poderoso e inspirador que enseñe efectivamente técnicas de oratoria para motivar y elevar a las audiencias.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos sin equipos complejos?

HeyGen utiliza un software avanzado de IA, permitiéndote crear vídeos impresionantes de manera eficiente sin necesidad de equipos de vídeo costosos o un entorno de grabación dedicado. Simplemente introduce tu guion, y los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off manejan el proceso de producción.

¿Ofrece HeyGen soluciones para añadir automáticamente subtítulos y editar contenido de vídeo?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions para tus vídeos, asegurando accesibilidad. Puedes editar fácilmente el contenido del vídeo, ajustar las voces en off y hacer ajustes directamente dentro del software intuitivo de la plataforma.

¿Qué herramientas proporciona HeyGen para crear un curso en vídeo o vídeos de formación en oratoria?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en oratoria y cursos completos en vídeo utilizando texto a vídeo desde un guion simple. Puedes aprovechar plantillas y escenas, incorporar controles de marca e incluso usar un enfoque de guion gráfico para estructurar tu contenido educativo de manera efectiva.

¿Puedo personalizar mis vídeos con mi marca e integrar medios externos usando el software de HeyGen?

Absolutamente. El software de HeyGen permite controles de marca completos, permitiéndote añadir logotipos y definir colores de marca. También puedes enriquecer tus vídeos con música, efectos visuales y seleccionar de una vasta biblioteca de medios o subir tus propios recursos para crear vídeos profesionales.

