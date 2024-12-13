Crea Vídeos de Flujo de Trabajo de Prospección con Avatares de IA
Automatiza el alcance de vídeo personalizado y aumenta la generación de pipeline con avatares de IA, haciendo que cada mensaje sea impactante y escalable.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de 45 segundos dirigido a profesionales de ventas y SDRs, demostrando cómo elevar el alcance de vídeo personalizado utilizando marcadores dinámicos. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, presentando varios avatares de IA que se dirigen directamente al espectador, con una voz en off amigable y conversacional que explique el poder de los avatares de IA de HeyGen para hacer que cada vídeo de prospección sea único.
Produce un vídeo de 90 segundos para líderes de ventas y gerentes de marketing, ilustrando un proceso de automatización de flujo de trabajo simplificado para la prospección de vídeos, integrado con un CRM. El estilo visual será pulido y estratégico, presentando diagramas de flujo y ejemplos de integración de CRM, respaldado por una voz en off clara y autoritaria, enfatizando cómo las plantillas y escenas de HeyGen simplifican la creación de vídeos de prospección de alto impacto a gran escala.
Desarrolla un vídeo de 1 minuto y 30 segundos específicamente para equipos de ventas internacionales y estrategas de marketing global, abordando el desafío del alcance de vídeo multilingüe. El enfoque visual debe ser globalmente inclusivo, mostrando representaciones demográficas diversas y mapas animados, con la capacidad avanzada de generación de voz en off de HeyGen demostrada a través de transiciones de idioma fluidas y estilos vocales variados, permitiendo una prospección de vídeo verdaderamente escalable.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Rápidamente Vídeos de Prospección Personalizados.
Produce rápidamente mensajes de vídeo atractivos con IA para destacar en tu alcance de ventas y mejorar las tasas de respuesta.
Automatiza Contenido de Prospección Social Atractivo.
Crea sin esfuerzo contenido de vídeo atractivo para plataformas sociales, optimizando tus esfuerzos de venta social y generación de leads.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen los vídeos de prospección automatizados dentro de los flujos de trabajo existentes?
HeyGen simplifica la automatización de flujos de trabajo ofreciendo una integración robusta de API, permitiéndote generar vídeos de prospección automatizados directamente desde tus herramientas de vídeo integradas con CRM o plataformas de compromiso de ventas existentes. Esto permite escalar sin problemas las campañas de alcance de vídeo personalizado.
¿HeyGen admite la personalización avanzada para el alcance de vídeo a gran escala?
Sí, HeyGen potencia el alcance de vídeo altamente personalizado a través de la personalización de vídeo impulsada por IA y la generación de contenido dinámico. Puedes usar marcadores dinámicos para insertar automáticamente información específica del prospecto, asegurando que cada vídeo resuene individualmente a un nivel escalable.
¿Puede HeyGen crear vídeos multilingües para involucrar efectivamente a cuentas objetivo diversas?
Absolutamente. HeyGen admite la creación de vídeos multilingües, permitiéndote llegar a cuentas objetivo diversas a nivel global. Con características como clonación de voz, texto a vídeo desde guion y sincronización labial, puedes traducir tu mensaje a múltiples idiomas para una penetración de mercado más amplia.
¿Qué capacidades de Avatar de IA ofrece HeyGen para la creación eficiente de contenido de vídeo?
HeyGen ofrece avatares de IA avanzados que transforman texto a vídeo desde guion, aumentando dramáticamente la eficiencia en la creación de vídeos. Estos avatares de IA, combinados con un asistente de escritura de IA, permiten la generación rápida de vídeos de HeyGen de alta calidad sin trabajo de cámara tradicional.