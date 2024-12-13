Crea Prompts para Videos de Gobernanza con Eficiencia Impulsada por IA

Simplifica la producción de vídeos para contenido de gobernanza y compromete a las partes interesadas de manera efectiva con Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para nuevos proveedores sobre las mejores prácticas de la cadena de suministro, aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen para convertir un guion detallado en una narrativa visual atractiva con una voz en off clara y autoritaria y gráficos ilustrativos nítidos, simplificando el proceso de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional de 30 segundos con un generador de vídeo de IA para una iniciativa de gobernanza interna, dirigido a ejecutivos con un estilo visual sofisticado y conciso y una pista de audio profesional y optimista, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para acelerar la producción y resaltar las actualizaciones clave de políticas.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de anuncio de 50 segundos para las partes interesadas sobre los próximos cambios de políticas, centrándose en la narración visual con gráficos en movimiento dinámicos y una voz en off segura y articulada generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, asegurando que los vídeos de gobernanza complejos sean fácilmente comprensibles.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Prompts para Videos de Gobernanza

Aprende a producir de manera eficiente vídeos de gobernanza claros y cumplidores utilizando herramientas impulsadas por IA, optimizando tu proceso de creación de vídeos y comprometiendo a las partes interesadas de manera efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Utiliza el Generador de Guiones de Video de IA para definir tu mensaje de gobernanza. Introduce tus puntos clave y detalles de cumplimiento para generar un guion estructurado que forme la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu contenido de gobernanza. Selecciona el avatar que mejor represente el tono y profesionalismo de tu organización para transmitir tu mensaje.
3
Step 3
Mejora la Narración Visual
Integra visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para complementar tu guion y avatar. Eleva la claridad e impacto de tu vídeo de gobernanza a través de una narración visual atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video
Finaliza tu vídeo de gobernanza aprovechando las opciones de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto. Produce tu vídeo en el formato óptimo para varias plataformas, asegurando un amplio alcance y compromiso de las partes interesadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara la Gobernanza Compleja

Desmitifica conceptos y regulaciones de gobernanza intrincados, haciéndolos accesibles y comprensibles para todas las audiencias a través de vídeos explicativos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos, especialmente para vídeos de gobernanza?

HeyGen permite a los usuarios simplificar la producción de vídeos transformando texto en un atractivo Video de IA. Su intuitivo generador de vídeos de IA te permite crear prompts para vídeos de gobernanza, aprovechando Avatares de IA y un robusto Generador de Guiones de Video de IA para un proceso creativo optimizado.

¿Puede HeyGen ayudar a comprometer a las partes interesadas con vídeos profesionales de Portavoz de IA?

Absolutamente. HeyGen te permite comprometer a las partes interesadas de manera efectiva a través de vídeos profesionales de Portavoz de IA. Puedes seleccionar entre diversos Avatares de IA y utilizar características robustas de narración visual, asegurando que tu mensaje se entregue con impacto y consistencia de marca.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para crear vídeos explicativos para capacitar a los empleados?

HeyGen ofrece ventajas significativas para capacitar a los empleados, permitiendo la creación rápida de vídeos explicativos profesionales. Con plantillas impulsadas por IA y generación eficiente de voz en off, puedes simplificar la producción de vídeos y transmitir rápidamente información compleja.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para personalizar y exportar vídeos de IA?

HeyGen ofrece características avanzadas de edición de vídeo para personalizar tus vídeos de IA. Puedes aplicar controles de marca, añadir subtítulos y leyendas para accesibilidad, y exportar fácilmente en varios formatos de aspecto para adaptarse a cualquier plataforma, asegurando una salida versátil.

