Crea Vídeos de Desarrollo Profesional para una Formación Atractiva

Aumenta el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos con impresionantes vídeos de desarrollo profesional, creados sin esfuerzo utilizando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos que muestre una nueva característica de software para clientes potenciales, enfocándose en sus beneficios. Utiliza plantillas y escenas vibrantes y capacidades de texto a vídeo desde el guion para crear un estilo visual atractivo con música de fondo animada y una narración segura.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para compartir conocimientos con los empleados existentes sobre una actualización importante de políticas. El vídeo debe tener un estilo visual informativo y directo, utilizando subtítulos precisos para accesibilidad y una voz en off profesional, asegurando claridad y retención de información crítica.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo práctico de formación de 90 segundos que demuestre una nueva herramienta interna para todo el personal. Emplea un estilo visual enfocado e instructivo, incorporando un avatar de IA para la presentación y utilizando la generación de voz en off de HeyGen para explicar pasos complejos de manera clara y calmada, haciendo el proceso de aprendizaje eficiente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Desarrollo Profesional

Simplifica la creación de contenido de formación y desarrollo impactante con IA, haciendo el crecimiento profesional accesible y atractivo para tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando tu contenido de desarrollo profesional. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transformar sin problemas tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Mejora tus vídeos de formación profesional seleccionando un avatar de IA. Elige entre una amplia gama de presentadores para representar tu contenido, aumentando el compromiso.
3
Step 3
Añade Mejoras Esenciales
Asegura la accesibilidad y claridad integrando subtítulos automáticos. Esta característica crítica ayuda a tu audiencia a seguir fácilmente tus materiales de incorporación de empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo ajustando las proporciones para varias plataformas. Exporta tus vídeos de desarrollo profesional terminados para ofrecer formación bajo demanda atractiva.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Profesionales Complejos

Explica claramente conceptos y procesos intrincados dentro de los vídeos de desarrollo profesional, haciendo el aprendizaje accesible e impactante para los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación profesional?

HeyGen utiliza avatares de IA y avanzadas capacidades de texto a vídeo para simplificar la creación de vídeos de formación profesional. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera contenido atractivo con voces en off realistas, haciendo el proceso eficiente y accesible para todos.

¿Qué tipos de vídeos de formación puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear diversos vídeos de formación, incluyendo incorporación de empleados, demostraciones de productos, guías prácticas y vídeos explicativos animados. Aprovecha las plantillas personalizables y los controles de marca para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con tus recursos educativos específicos y la identidad de tu empresa.

¿Ofrece HeyGen características para mejorar el compromiso y la accesibilidad del contenido educativo?

Sí, HeyGen mejora el compromiso y la accesibilidad de tus vídeos de desarrollo profesional a través de subtítulos automáticos y subtítulos cerrados. Esto asegura que tus recursos educativos sean claros, comprensibles y estén disponibles para una audiencia más amplia, mejorando los objetivos generales de aprendizaje.

¿Cómo ayuda HeyGen a escalar la producción de vídeos para formación bajo demanda?

HeyGen permite una producción rápida y a gran escala de contenido de formación bajo demanda transformando guiones en vídeos con avatares de IA. Este proceso eficiente permite a las organizaciones crear rápidamente vídeos de formación para diversas plataformas y audiencias, agilizando el intercambio de conocimientos sin necesidad de una extensa edición de vídeo.

