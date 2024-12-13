Crea Videos de Formación en Productividad que Involucran y Educan

Aumenta la retención de conocimiento y el compromiso de los empleados con videos de formación dinámicos. Aprovecha los avatares de AI para simplificar la creación y cautivar a tu audiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video integral de 90 segundos para la incorporación y orientación de nuevos empleados, demostrando el uso eficiente de un software central de la empresa. Emplea un enfoque visual limpio y estilo tutorial con audio claro y conciso. Aprovecha la función de texto a video de HeyGen para crear y refinar rápidamente los videos tutoriales, asegurando que toda la información crítica se transmita con precisión para un desarrollo efectivo de habilidades de los empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un video amistoso de 60 segundos sobre cómo hacer para equipos remotos, describiendo una rutina diaria de planificación simple para aumentar la productividad. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con pasos fáciles de seguir y gráficos de apoyo. Utiliza las plantillas y escenas robustas de HeyGen para ensamblar rápidamente este video de formación atractivo, asegurando una apariencia consistente y profesional en todo el contenido de formación en productividad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video inspirador de 75 segundos dirigido a profesionales creativos que luchan con la procrastinación, ofreciendo estrategias prácticas para superar bloqueos mentales. Adopta un estilo visual y de audio dinámico con música de fondo motivadora e imágenes impactantes. Integra visuales atractivos de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar la narrativa y hacer de este un video de formación efectivo que fomente el enfoque y la iniciativa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Formación en Productividad

Simplifica el desarrollo de habilidades de los empleados y aumenta el compromiso con videos de formación profesionales, de alto impacto, diseñados de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Prepara tu Guion de Formación
Desarrolla tu guion, luego aprovecha la función de texto a video de HeyGen para transformar instantáneamente tu contenido en un video de formación atractivo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu formación, asegurando una entrega profesional y atractiva para tus videos de formación de empleados.
3
Step 3
Personaliza con tu Marca
Aplica la marca de tu empresa, incluyendo logos y colores, usando los controles de marca de HeyGen para crear videos de formación en productividad consistentes y reconocibles.
4
Step 4
Añade Subtítulos y Exporta
Mejora la accesibilidad para todos los espectadores con subtítulos automáticos y exporta tu video de formación de alta calidad en el formato de aspecto deseado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira Productividad y Motivación

.

Produce videos motivacionales atractivos para fomentar una mentalidad productiva y mejorar el compromiso de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear videos de formación en productividad atractivos rápidamente?

HeyGen agiliza el proceso de creación de videos de formación atractivos. Con avatares de AI y capacidades de texto a video desde un guion, puedes producir fácilmente contenido de formación en productividad de alta calidad y profesional sin necesidad de un conocimiento extenso de software de edición de video.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar videos de formación efectivos para empleados?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas para desarrollar videos de formación efectivos para empleados, incluyendo plantillas personalizables, generación de voz en off y subtítulos automáticos. Estas características permiten una marca consistente y ayudan a asegurar la retención de conocimiento en todos tus módulos de formación.

¿Puede HeyGen usarse para crear varios tipos de videos de formación, como guías prácticas o microaprendizaje?

Absolutamente, HeyGen es versátil para crear diversos videos de formación, desde videos detallados de cómo hacer hasta módulos de microaprendizaje concisos. Puedes adaptar fácilmente tu guion en videos de presentador o videos de formación animados, haciendo tu contenido más dinámico y efectivo.

¿Cómo asegura HeyGen calidad profesional y una marca consistente en los videos de formación?

HeyGen permite una salida de calidad profesional con características como avatares de AI, generación de voz en off de alta calidad y controles de marca robustos. Puedes incorporar tu logo y colores de marca en cada video de formación, asegurando una apariencia consistente y pulida que mejora el compromiso de los empleados.

