Crea Vídeos de Producto: Aumenta Ventas con Contenido Atractivo

Diseña fácilmente vídeos de producto cautivadores con plantillas y escenas profesionales, aumentando el compromiso y las ventas para tu marca.

Imagina crear un vídeo de demostración de producto de 45 segundos que cautive a las empresas de comercio electrónico ansiosas por ver tu nuevo dispositivo inteligente para el hogar en acción. Este vídeo debe adoptar un estilo visual elegante y futurista con una voz en off calmante y autoritaria, generada de manera experta utilizando la generación de voz en off de HeyGen, para explicar claramente las características y beneficios clave, estableciendo tu producto como la solución definitiva para la vida moderna.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing y startups, mostrando las características innovadoras de tu plataforma SaaS. El estilo visual debe ser vibrante y limpio, incorporando animaciones dinámicas con una pista instrumental motivadora. Utiliza las robustas plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción de este convincente vídeo de producto, ilustrando conceptos complejos con una simplicidad atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo rápido de 30 segundos para los especialistas en marketing en redes sociales y marcas independientes, destacando una pieza de joyería única y artesanal. Esta pieza debe exhibir una estética visual cálida y terrosa, acompañada de música acústica suave y texto en pantalla. Aprovecha los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que el mensaje de tus vídeos de producto resuene claramente incluso sin sonido, atrayendo a los espectadores hacia la calidad artesanal de tu oferta.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 90 segundos diseñado para empresas B2B y desarrolladores de software, demostrando meticulosamente las funcionalidades avanzadas de tu nueva API. La presentación visual debe ser nítida y profesional, utilizando un enfoque de estilo tutorial con audio claro y conciso. Involucra a los avatares de IA de HeyGen para entregar los complejos detalles técnicos de manera accesible, haciendo de tu vídeo de producto una guía definitiva para clientes potenciales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona la creación de vídeos de producto

Produce fácilmente vídeos de producto atractivos que destaquen tus ofertas, capturen la atención y generen interés, todo en unos simples pasos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo de producto diseñadas profesionalmente o empieza con un lienzo en blanco para construir tu visión.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Sube tus recursos, añade medios de archivo y organiza elementos para mostrar tu producto perfectamente utilizando nuestra completa biblioteca de medios.
3
Step 3
Añade Audio y Efectos Atractivos
Mejora tu vídeo con voces en off cautivadoras, animaciones y otros efectos visuales para comunicar claramente los beneficios de tu producto a través de la avanzada generación de voz en off.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Alta Calidad
Genera tu vídeo de producto terminado como un archivo MP4 de alta resolución, listo para compartir en redes sociales y otras plataformas con opciones de exportación flexibles.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Productos

.

Desarrolla vídeos AI convincentes que destaquen historias de éxito de clientes, construyendo confianza y demostrando el valor del producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de producto atractivos rápidamente?

HeyGen te permite crear vídeos de producto cautivadores sin esfuerzo utilizando plantillas intuitivas y un editor de arrastrar y soltar. Puedes añadir fácilmente efectos visuales, animaciones y música de fondo para resaltar las mejores características de tu producto, ofreciendo resultados de calidad profesional sin necesidad de habilidades de edición complejas.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de producto eficiente?

HeyGen se destaca como un creador de vídeos de producto eficiente al ofrecer herramientas impulsadas por IA como la generación de texto a vídeo y una vasta biblioteca de medios. Su interfaz fácil de usar te permite subir tus recursos, eliminar fondos de vídeo e incorporar escenas dinámicas para producir archivos MP4 de alta resolución listos para cualquier plataforma.

¿Puede HeyGen generar voces en off realistas y avatares de IA para vídeos de demostración de productos?

Sí, HeyGen te permite generar voces en off realistas a partir de guiones de texto e integrar avatares de IA profesionales en tus vídeos de demostración de productos. Esta capacidad añade un toque dinámico y personal, mejorando el compromiso del espectador y haciendo que las explicaciones de tu producto sean más claras e impactantes.

¿Cómo personalizo mis vídeos de producto para diferentes plataformas de redes sociales con HeyGen?

Con HeyGen, optimizar tus vídeos de producto para varias plataformas de redes sociales es sencillo gracias a sus opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación. Puedes ajustar fácilmente tus vídeos para adaptarlos a diferentes formatos, asegurando que tu contenido luzca perfecto ya sea para Instagram Stories, YouTube o LinkedIn.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo