Crea Vídeos de Resumen de Producto que Conviertan
Genera vídeos de producto altamente convertibles sin esfuerzo utilizando nuestras plantillas de vídeo intuitivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de producto de 90 segundos dirigido a nuevos usuarios, detallando cómo configurar su cuenta. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro y paso a paso, con superposiciones de texto en pantalla y una narración calmada y orientadora. Aprovecha la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad en cada paso, complementado por su generación de voz en off para un audio instructivo consistente, haciendo de este un vídeo tutorial efectivo para aprender nuevas características.
Diseña un vídeo de producto impactante de 60 segundos para clientes potenciales, ilustrando cómo nuestro software B2B resuelve problemas comunes de la industria. Emplea un enfoque visual dinámico y narrativo, integrando escenarios de problema-solución con música de fondo motivadora y una voz en off persuasiva de IA. Utiliza los diversos Templates & scenes de HeyGen para construir rápidamente una narrativa convincente, mostrando tus productos para crear un vídeo de producto altamente convertible que resuene.
Produce un vídeo demo de producto interactivo detallado de 2 minutos destinado a evaluadores técnicos, explicando las funcionalidades avanzadas de nuestro nuevo dispositivo de hardware. La presentación visual debe ser altamente informativa con anotaciones gráficas detalladas y una voz en off precisa y explicativa, asegurando que cada aspecto técnico se comunique claramente. Haz uso de los avatares de IA de HeyGen para un presentador profesional y su capacidad de redimensionamiento y exportación de Aspect-ratio para asegurar una visualización óptima en varias plataformas al generar demos de producto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Producto Altamente Convertibles.
Produce rápidamente anuncios de producto de alto rendimiento para presentar ofertas y captar la atención del cliente de manera eficiente.
Produce Demos Atractivas para Redes Sociales.
Crea vídeos y clips de demostración de producto dinámicos específicamente para redes sociales para aumentar la visibilidad y la interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos demo de producto?
HeyGen simplifica la creación de vídeos demo de producto a través de su plataforma intuitiva impulsada por IA y su editor fácil de arrastrar y soltar. Esto permite a los usuarios ensamblar rápidamente narrativas atractivas para mostrar productos.
¿Puede HeyGen soportar personalización de marca y características avanzadas de grabación para vídeos de producto?
Sí, HeyGen permite una personalización de marca robusta para todos tus vídeos de producto. También incluye un grabador de pantalla y cámara integrado, voces en off de IA y generación automática de subtítulos, asegurando un resultado profesional y con marca.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear demos de producto interactivas?
HeyGen proporciona características técnicas avanzadas para demos de producto interactivas, como ramificación condicional y enlaces rastreables para análisis detallados. Los usuarios también pueden exportar sus demos de alta calidad como MP4 o compartirlas fácilmente por correo electrónico y redes sociales.
¿Qué opciones de salida ofrece HeyGen para vídeos de resumen de producto profesionales?
HeyGen asegura vídeos de resumen de producto de alta calidad y profesionales ofreciendo avatares de IA, una biblioteca completa de plantillas de vídeo y exportaciones en resolución HD 1080p. Su capacidad de texto a vídeo desde guion agiliza la producción, llevando a vídeos de producto altamente convertibles.