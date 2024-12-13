Crea Vídeos de Formación en Marketing de Producto que Impulsen las Ventas

Transforma tus demostraciones de producto en contenido atractivo con texto a vídeo desde guion, mejorando la comprensión y adopción del cliente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Revoluciona tu formación de producto con un vídeo informativo de 45 segundos diseñado para nuevos empleados y equipos de ventas. Con un estilo visual limpio y moderno y una narración tranquila, este vídeo de incorporación garantizará una transferencia de conocimiento fluida aprovechando los avatares de IA de HeyGen para una entrega consistente y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina crear una poderosa campaña de vídeo de 30 segundos para redes sociales que capte instantáneamente la atención de creadores de contenido y especialistas en marketing digital. Aprovecha las plantillas y escenas diseñadas profesionalmente por HeyGen para lograr un estilo visual dinámico y llamativo con música envolvente, transformando tus esfuerzos de contenido de marca.
Prompt de Ejemplo 3
Asegúrate de que tu próximo vídeo de formación en marketing de producto deje una impresión duradera en clientes potenciales y gerentes de producto desarrollando una demostración de producto pulida de 60 segundos. Con un estilo visual elegante e ilustrativo, este vídeo puede aprovechar la generación de locuciones de HeyGen para proporcionar una narración autoritaria y clara, detallando cada aspecto del producto de manera efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Marketing de Producto

Transforma tu conocimiento de producto en vídeos de formación atractivos y profesionales de manera rápida y eficiente utilizando las potentes herramientas de IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando tu contenido de demostración de producto o formación. Usa la función de texto a vídeo desde guion para transformar sin problemas tus ideas en una narrativa visual para tu demostración de producto.
2
Step 2
Añade Avatares de IA y Visuales
Da vida a tu vídeo de formación añadiendo un avatar de IA para narrar tu contenido. Mejora tu mensaje con medios relevantes de la extensa biblioteca para explicar mejor tu producto.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo de marketing de producto aplicando los colores, fuentes y logotipo específicos de tu marca utilizando los controles de branding. Esto asegura que tu contenido de marca sea consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Una vez que tu vídeo de formación de producto esté completo, expórtalo en la relación de aspecto deseada. Comparte tus vídeos explicativos terminados a través de todos tus canales de marketing para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Crea Vídeos Sociales de Marketing de Producto Atractivos

Produce rápidamente vídeos y clips de marketing de producto cautivadores para redes sociales, generando interés y conciencia sobre tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en marketing de producto atractivos?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación en marketing de producto de manera eficiente utilizando avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo. Nuestra plataforma ofrece un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y plantillas diseñadas profesionalmente para acelerar tus esfuerzos de marketing en vídeo.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la producción rápida de vídeos de marketing y vídeos explicativos?

HeyGen ofrece robustas herramientas de marketing en vídeo con IA que aceleran significativamente la producción de vídeos explicativos y de incorporación. Con capacidades de texto a vídeo y generación de locuciones realistas, puedes transformar tus guiones en vídeos pulidos en minutos.

¿Cómo puede HeyGen asegurar que mis vídeos de marketing de producto mantengan la consistencia de marca y profesionalismo?

HeyGen te permite crear contenido profesional y de marca con amplios controles de branding para logotipos y colores, asegurando que cada vídeo se alinee con tu identidad corporativa. Utiliza nuestras plantillas diseñadas profesionalmente como punto de partida para crear vídeos de marketing de producto de alta calidad sin esfuerzo.

Más allá de la edición básica, ¿cómo mejora HeyGen la creación de demostraciones de producto y vídeos para redes sociales?

HeyGen eleva los vídeos de demostración de producto y el contenido para redes sociales a través de avatares de IA dinámicos y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para varias plataformas. Esto lo convierte en una herramienta integral de marketing en vídeo para una narración de producto impactante y versátil.

