Crea Vídeos de Formación sobre el Ciclo de Vida del Producto con Facilidad

Optimiza la Formación en Gestión del Ciclo de Vida del Producto y explica sistemas PLM complejos usando series de vídeos profesionales, impulsadas por los avatares de IA de HeyGen.

519/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación técnica de 1,5 minutos dirigido a profesionales de TI y administradores de sistemas, demostrando los pasos críticos involucrados en la integración de PLM con sistemas de fabricación existentes. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo, con muchas grabaciones de pantalla y anotaciones precisas, asegurando que toda la jerga técnica se explique claramente. Implementa subtítulos usando HeyGen para mejorar la comprensión y accesibilidad para diversas preferencias de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 2 minutos dirigido a partes interesadas empresariales y líderes de equipo, ilustrando cómo un hilo digital unificado elimina los silos de datos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de productos. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente atractivo, utilizando gráficos animados para representar el flujo y la conexión de datos, acompañado de una voz en off profesional y optimista. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar beneficios e ideas clave, haciendo que el tema complejo sea más accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial enfocado de 45 segundos para usuarios técnicos y diseñadores CAD, demostrando el proceso de creación de proyectos dentro de un espacio de trabajo PLM, destacando la sincronización de componentes. La presentación visual debe ser tipo tutorial, con instrucciones claras paso a paso y resaltado en pantalla, con una narración concisa e instructiva. Acelera la creación aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido y profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación sobre el Ciclo de Vida del Producto

Desarrolla sin esfuerzo vídeos de formación completos para la Gestión del Ciclo de Vida del Producto usando las herramientas intuitivas de HeyGen, empoderando a tus equipos con conocimientos esenciales.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Redacta contenido completo que cubra las etapas clave del ciclo de vida del desarrollo de productos. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar instantáneamente tu guion en una base de vídeo.
2
Step 2
Elige Avatares de IA Atractivos
Selecciona avatares de IA adecuados para presentar tu contenido de formación. Esto mejora el compromiso y aporta un toque profesional a tu serie de vídeos PLM, haciendo que los temas complejos sean más accesibles.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Integra visuales relevantes para ilustrar los flujos de trabajo de PLM y asegurar claridad. Aplica el logotipo y los colores de tu marca usando los controles de marca de HeyGen para mantener la consistencia y profesionalismo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de formación seleccionando la relación de aspecto óptima y exportándolos. Distribuye estos valiosos recursos en toda tu organización para apoyar la comprensión y adopción efectiva del sistema PLM.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Técnicos Complejos

.

Transforma conceptos intrincados de PLM y flujos de trabajo técnicos en vídeos de formación claros y digeribles, haciendo que la información compleja sea accesible para todos los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar la creación de vídeos de formación sobre el ciclo de vida del producto?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación sobre el ciclo de vida del producto de manera eficiente transformando guiones en contenido atractivo con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esto acelera el desarrollo de una serie de vídeos completa para todo el ciclo de vida de desarrollo de productos.

¿Qué papel juega HeyGen en la explicación de la integración de PLM y los flujos de trabajo técnicos?

HeyGen ayuda a desmitificar la compleja integración de PLM y los flujos de trabajo técnicos permitiéndote producir fácilmente vídeos de formación claros y visualmente ricos. Estos vídeos pueden articular cómo se sincronizan diferentes componentes dentro de tu sistema PLM, mejorando la comprensión a lo largo de tu hilo digital.

¿Ofrece HeyGen características para mantener la consistencia de marca en la Formación en Gestión del Ciclo de Vida del Producto?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo personalización de logotipos y colores, junto con varias plantillas y escenas para asegurar que tu serie de vídeos de Formación en Gestión del Ciclo de Vida del Producto mantenga una apariencia consistente y profesional. Esto simplifica la creación y publicación de proyectos en toda tu organización.

¿Puede HeyGen ayudar a las organizaciones a abordar los silos de datos al impartir formación en PLM?

Sí, al proporcionar una herramienta poderosa para generar contenido claro y consistente, HeyGen puede ayudar a superar los silos de datos en la formación en PLM. Permite comunicar efectivamente información compleja sobre entornos de diseño y sistemas de fabricación, asegurando que todas las partes interesadas comprendan los flujos de trabajo cruciales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo