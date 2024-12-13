Crea Vídeos de Conocimiento de Producto Rápida y Eficazmente

Mejora la eficiencia de la educación y formación del cliente con la creación de vídeos impulsada por IA y la generación de Voz en off sin fisuras.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de formación de producto de 90 segundos estructurado como una guía paso a paso, dirigido a clientes existentes que experimentan un problema técnico frecuente. Adopta un estilo visual de apoyo e informativo, incorporando anotaciones claras en pantalla y un narrador calmado. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente la estructura del vídeo e incluye Subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza de documentación en vídeo de 2 minutos detallando una reciente actualización compleja de API, destinada al equipo de desarrollo interno. La presentación visual debe ser directa y técnica, posiblemente usando fragmentos de código y diagramas. Despliega un avatar de IA para presentar la información claramente, mejorando las capacidades de HeyGen para la generación de Voz en off y ofrecer explicaciones técnicas precisas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para equipos de ventas que destaque el beneficio principal de una próxima característica del producto a clientes potenciales. El estilo visual debe ser atractivo y persuasivo, utilizando medios de archivo vibrantes y música de fondo animada. Aprovecha el soporte de la Biblioteca de medios/archivo de HeyGen para encontrar imágenes atractivas y asegurar una entrega perfecta en varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Conocimiento de Producto

Desarrolla rápidamente vídeos de conocimiento de producto atractivos para la educación y formación del cliente aprovechando herramientas impulsadas por IA y características intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Plantilla de Vídeo
Comienza pegando tu guion de texto, que la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen usará como base para tu contenido.
2
Step 2
Elige Tu Narrador de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para servir como presentador de tu vídeo de conocimiento de producto, añadiendo un toque profesional y atractivo.
3
Step 3
Añade Demostraciones Visuales
Mejora la claridad añadiendo sin problemas grabaciones de pantalla para guiar visualmente a los espectadores a través de las características y pasos del producto.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Finaliza tu vídeo utilizando controles de marca para aplicar el logotipo y colores de tu empresa, luego exporta sin esfuerzo tu creación pulida.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja del Producto

Transforma especificaciones y características de producto intrincadas en documentación en vídeo fácil de entender, haciendo que los temas complejos sean accesibles para todos los usuarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de conocimiento de producto de manera eficiente?

HeyGen te permite generar vídeos de conocimiento de producto de alta calidad utilizando IA generativa. Puedes aprovechar avatares de IA y voces en off de IA a partir de guiones de vídeo, haciendo que el proceso sea automatizado y escalable para la educación del cliente.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación de producto?

HeyGen proporciona un editor de arrastrar y soltar, plantillas de vídeo y controles de marca para personalizar completamente tus vídeos de formación de producto. También puedes añadir grabaciones de pantalla y subtítulos para un contenido de aprendizaje y desarrollo integral.

¿Puede HeyGen usarse para crear documentación en vídeo detallada?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de producto eficaz para producir documentación en vídeo detallada. Soporta la adición de subtítulos, asegurando que tus guías paso a paso y contenido técnico sean accesibles y fáciles de entender.

¿Cómo facilita HeyGen las voces en off de IA para vídeos de producto?

La potente capacidad de generación de voces en off de HeyGen transforma tus guiones de vídeo en voces en off de IA con sonido natural para todos tus vídeos de producto. Esto agiliza la creación de contenido, permitiendo la producción rápida de tutoriales y demostraciones atractivas.

