Produce un vídeo dinámico de 1 minuto dirigido a usuarios existentes responsables de los datos de certificados, ilustrando el proceso simplificado para subir certificados y editar eficazmente los detalles de los certificados de producto. Emplea grabaciones de pantalla interactivas con una voz en off concisa y alentadora generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando claridad con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo completo de 2 minutos para administradores técnicos y agentes de aduanas, detallando cómo exportar datos de manera efectiva y gestionar los conjuntos de mensajes de referencia PGA. Utiliza visuales diagramáticos detallados apoyados por una voz en off precisa y autoritaria, aprovechando las plantillas y escenas profesionales de HeyGen y asegurando una salida versátil a través del cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo rápido de 45 segundos para líderes de equipo y administradores del sistema, demostrando la configuración y gestión eficiente de roles de usuario dentro del panel de gestión de cuentas. El estilo visual debe ser limpio y basado en infografías, acompañado de una voz amigable y servicial de un avatar de IA, con visuales de apoyo obtenidos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Certificación de Productos

Simplifica la creación de vídeos de certificación de productos profesionales y contenido de formación con las herramientas intuitivas de HeyGen, haciendo que el cumplimiento sea claro y accesible.

1
Step 1
Elige tu Avatar de IA
Selecciona entre una variedad de "avatares de IA" realistas de HeyGen para que actúen como tu presentador en pantalla, creando "vídeos de formación" atractivos que expliquen detalles complejos de certificación con un toque humano.
2
Step 2
Sube o Crea tu Guion
Introduce tu información específica de "Certificado de Producto" y las directrices de cumplimiento. La capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen transformará tu texto en una voz en off de sonido natural, asegurando precisión.
3
Step 3
Mejora con Marca y Visuales
Aplica el logotipo y los colores de tu empresa utilizando los "Controles de marca" de HeyGen para mantener la consistencia. Este toque profesional refuerza la credibilidad para la "Certificación de Certificados de Producto" y genera confianza con tu audiencia.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza las funciones de "Cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para prepararlo para varias plataformas. "Exporta datos" fácilmente y comparte tu vídeo de certificación pulido, asegurando una comprensión y adherencia generalizadas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producción Rápida de Vídeos de Certificación

Produce eficientemente vídeos de certificación de productos de alta calidad en minutos, agilizando tu proceso de creación de contenido para un despliegue rápido.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de Vídeos de Formación sobre el Registro de Productos?

HeyGen aprovecha los avatares de IA y la tecnología de "texto a vídeo desde guion" para producir rápidamente "vídeos de formación" atractivos para tus necesidades de "Registro de Productos CPSC" y "Certificado de Producto". Esto agiliza significativamente la generación de contenido, haciendo accesibles temas complejos.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos instructivos de Certificados de Producto?

HeyGen proporciona amplios "controles de marca", incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tus "vídeos de formación de Certificados de Producto" se alineen perfectamente con la identidad de tu organización. También puedes utilizar "plantillas y escenas" preconstruidas para un aspecto pulido y profesional.

¿Cómo apoya HeyGen la explicación de una aplicación en línea segura para la gestión de datos de Certificados de Producto?

Con HeyGen, puedes crear "vídeos de formación" claros y concisos que demuestren cómo usar una "aplicación en línea segura" para "almacenar y gestionar datos de certificados de producto", incluyendo pasos para "subir certificados" y "exportar datos". Su "generación de voz en off" mejora la comprensión de procesos técnicos.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de tutoriales para la Colección de Productos compleja y roles de usuario dentro de un Registro de Productos?

Absolutamente. HeyGen permite la creación de tutoriales en vídeo detallados que explican características de "gestión de productos" como "Colección de Productos" y distintos "roles de usuario" para tu "Registro de Productos CPSC", asegurando una comprensión completa para todos los "importadores". Los "subtítulos" pueden aclarar aún más los detalles técnicos complejos.

