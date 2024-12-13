HeyGen soporta salida de vídeo en Ultra Alta Definición 4K, asegurando que tus vídeos de instalación de productos ofrezcan una guía visual nítida y clara para el ensamblaje de hardware. Con personalización de marca y varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto, tus vídeos de ensamblaje mantendrán un aspecto profesional y consistente en todas las plataformas.