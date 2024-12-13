Crea Vídeos de Marco de Procesos: Mejora la Eficiencia

Transforma procesos empresariales complejos en vídeos claros y accionables utilizando avatares de AI para mejorar la comprensión.

418/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de ventas y clientes potenciales, ilustrando un proceso de ventas optimizado que impulsa la transformación digital. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, complementado con una banda sonora animada. Utiliza las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para construir rápidamente visuales impactantes a partir de un guion sencillo, destacando la eficiencia del nuevo flujo de trabajo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 30 segundos diseñado para equipos internos y gerentes de operaciones, mostrando un aspecto crítico de la excelencia operativa utilizando una plantilla de vídeos de marco de procesos clara. El estilo visual y de audio debe ser directo y profesional, centrándose en la claridad. Mejora la comprensión con los subtítulos de HeyGen e incorpora material de archivo relevante de la biblioteca de medios para ilustrar pasos complejos de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo instructivo de 50 segundos para propietarios de negocios y gerentes de proyectos sobre cómo crear eficientemente vídeos de marco de procesos utilizando plantillas impulsadas por AI. El estilo visual debe ser elegante e innovador, con una voz en off calmada y autoritaria. Demuestra la versatilidad de HeyGen mostrando escenas de vídeo personalizables, asegurando que el resultado final pueda adaptarse y exportarse fácilmente para varias plataformas utilizando su función de cambio de relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Marco de Procesos

Transforma sin esfuerzo procesos empresariales complejos en guías de vídeo claras y atractivas con las herramientas de AI de HeyGen, optimizando la formación y mejorando la excelencia operativa.

1
Step 1
Elige el Inicio de tu Proyecto
Selecciona una "Plantilla de Vídeos de Marco de Procesos" de nuestra biblioteca de "Plantillas y escenas" para iniciar la creación de tu vídeo, asegurando un enfoque estructurado desde el principio.
2
Step 2
Añade un Avatar de AI
Da vida a tus "Vídeos de Formación con AI" seleccionando un "avatar de AI" para presentar tu contenido. Esto utiliza nuestra capacidad de "avatares de AI" para añadir un toque profesional.
3
Step 3
Personaliza y Marca las Escenas
Aplica tu marca única con "Controles de marca (logotipo, colores)" para asegurar que tus "plantillas impulsadas por AI" reflejen la estética y directrices de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tus "vídeos de formación" añadiendo "Subtítulos" automáticos para accesibilidad y mayor alcance. Luego, exporta tu contenido terminado listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procesos Complejos

.

Simplifica procesos empresariales intrincados y marcos operativos en vídeos de AI fácilmente digeribles, mejorando la claridad y comprensión para todas las partes interesadas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marco de procesos de manera eficiente?

HeyGen te permite crear vídeos de marco de procesos rápidamente utilizando plantillas impulsadas por AI y un generador de texto a vídeo gratuito. Simplemente introduce tu guion, y los avatares de AI y actores de voz de AI de HeyGen darán vida a tus procesos empresariales, asegurando la excelencia operativa.

¿HeyGen ofrece plantillas para diversos vídeos de formación y procesos empresariales?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas impulsadas por AI y escenas de vídeo personalizables diseñadas para diversas necesidades. Son perfectas para equipos de RRHH, mercadotecnia y procesos de ventas para desarrollar vídeos de formación con AI de manera sencilla.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta ideal para generar vídeos de formación con AI?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación de alta calidad con AI aprovechando avatares de AI avanzados y un potente portavoz de AI. Su plataforma intuitiva permite a los usuarios transformar texto en contenido de vídeo atractivo con facilidad, apoyando iniciativas de transformación digital.

¿Puede HeyGen soportar características de marca y accesibilidad para mis vídeos de procesos?

Por supuesto. HeyGen soporta controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores personalizados en tus vídeos de marco de procesos. Además, el Generador de Subtítulos de AI asegura la accesibilidad, haciendo que tu contenido sea claro para todos los espectadores.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo