Crea Vídeos de Automatización de Procesos Más Rápido y Fácil

Acelera tus iniciativas de automatización empresarial generando vídeos claros y concisos de instrucciones impulsados por avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo promocional elegante de 45 segundos dirigido a emprendedores y creadores de contenido expertos en tecnología que priorizan la producción eficiente de vídeos digitales. Este vídeo debe presentar una estética moderna con animaciones nítidas y un paisaje sonoro futurista, destacando la integración perfecta de soluciones de automatización. Utiliza los innovadores avatares de IA de HeyGen para narrar los beneficios de producir contenido de alta calidad a gran escala, mostrando un tono avanzado y profesional que resuene con individuos impulsados por la innovación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo informativo de 60 segundos dirigido a departamentos de formación corporativa y educadores de software que buscan simplificar vídeos complejos de instrucciones. Emplea un estilo visual limpio y profesional con superposiciones de texto claras en pantalla y una voz en off calmada y autoritaria, haciendo accesibles los vídeos de automatización de procesos intrincados. Enfatiza la facilidad de añadir subtítulos completos a través de HeyGen, asegurando la máxima comprensión y cumplimiento para una audiencia diversa en cualquier entorno de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos para gerentes de recursos humanos y equipos de comunicaciones internas que buscan mejorar sus vídeos corporativos. El estilo visual debe ser amigable y accesible, utilizando una paleta de colores brillantes y una pista de audio cálida y acogedora. Ilustra lo fácil que es crear vídeos de automatización de procesos para la incorporación o anuncios internos aprovechando las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea rápida y accesible para todos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Automatización de Procesos

Produce sin esfuerzo guías de vídeo claras y atractivas para tus procesos de automatización, mejorando la comprensión y adopción con contenido de calidad profesional.

1
Step 1
Escribe Tu Guion
Comienza redactando un guion detallado para tu vídeo de automatización de procesos. Utiliza la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir sin problemas tu texto en una narrativa de vídeo dinámica. Esto sienta las bases para un contenido preciso y atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Estos avatares proporcionan una presencia en pantalla consistente y profesional para tus vídeos de automatización de procesos, haciendo que la información compleja sea más fácil de digerir.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con "Controles de marca personalizados (logotipo, colores)" para alinearlo con tu identidad corporativa. Incorpora capturas de pantalla relevantes, grabaciones de pantalla o medios de archivo para demostrar visualmente cada paso de tu proceso de automatización, reforzando tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza la opción de "Cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para varias plataformas. Genera archivos de vídeo de alta calidad listos para compartir en documentación interna, módulos de formación o canales de comunicación externa, simplificando tu producción de vídeo digital.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido de Automatización Atractivo para Redes Sociales

Produce rápidamente vídeos cortos y cautivadores para promover soluciones de automatización o explicar procesos en plataformas de redes sociales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de automatización de procesos que sean atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de automatización de procesos atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo. Esta avanzada plataforma transforma tus guiones en producción de vídeo digital profesional, asegurando una marca consistente y contenido visual de alta calidad.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para la creación de contenido de vídeo?

HeyGen optimiza la creación de contenido de vídeo permitiéndote generar vídeos directamente desde guiones de texto utilizando locuciones de IA. Su robusto conjunto de características, incluidas plantillas listas para usar, acelera significativamente el proceso para crear vídeos rápidamente para diversas soluciones de automatización.

¿Puedo personalizar los vídeos corporativos producidos para mis necesidades de automatización empresarial?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos corporativos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes integrar fácilmente tu logotipo y colores personalizados, mejorando tu producción de vídeo digital con medios enriquecidos de la biblioteca y subtítulos automáticos para comunicaciones de automatización empresarial completas.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de hacer vídeos de instrucciones para la automatización?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de instrucciones permitiéndote utilizar avatares de IA realistas y generar locuciones naturales a partir de tus guiones de texto. Esto permite una producción rápida de vídeos profesionales de automatización de procesos, que son fácilmente adaptables para diferentes plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y diversas opciones de exportación para crear vídeos adaptados a tus necesidades.

