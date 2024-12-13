Crea Vídeos de Formación en Priorización Más Rápido con AI
Optimiza la formación y aumenta el compromiso para Equipos de RRHH y Marketers con avatares profesionales de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos diseñado para gestores de proyectos, explicando la Matriz de Eisenhower dentro de vídeos de matrices de priorización con diagramas informativos y texto en pantalla, presentando avatares profesionales de AI para guiar a la audiencia a través de los conceptos.
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, destacando el papel crítico de la priorización efectiva en la gestión exitosa de proyectos, utilizando cortes rápidos y un estilo visual atractivo, fácilmente generado a partir de un guion usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.
Diseña un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a colaboradores individuales, ofreciendo consejos rápidos y amigables para la gestión diaria de tareas y priorización, incorporando gráficos simples y asegurando accesibilidad a través de los subtítulos automáticos de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de los Cursos de Formación.
Desarrolla más cursos de formación de manera eficiente con AI, alcanzando una audiencia global y mejorando las oportunidades de aprendizaje para equipos diversos.
Aumentar el Compromiso en la Formación.
Utiliza AI para crear vídeos de formación atractivos que aumenten significativamente el compromiso de los aprendices y mejoren la retención de conocimientos para habilidades clave de priorización.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los Equipos de RRHH a crear vídeos de formación efectivos?
HeyGen permite a los Equipos de RRHH crear vídeos de formación atractivos utilizando avatares de AI realistas y plantillas personalizables. Esto agiliza el proceso de producción, haciendo que el aprendizaje sea atractivo y escalable para diversas necesidades de formación.
¿Qué tipo de vídeos de formación en priorización puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes crear fácilmente varios vídeos de formación en priorización, incluyendo aquellos que explican una matriz de priorización, utilizando plantillas de vídeo impulsadas por AI. Estas plantillas personalizables te permiten adaptar el contenido a conceptos específicos de gestión de tareas o gestión de proyectos.
¿HeyGen admite funciones como subtítulos automáticos y voces en off de AI para contenido de formación?
Sí, HeyGen ofrece funciones robustas como generación automática de subtítulos y voces en off de AI, mejorando significativamente la accesibilidad y el compromiso de tus vídeos de formación. Su Generador de Texto a Vídeo gratuito convierte sin problemas los guiones en contenido de vídeo pulido.
¿Quién puede beneficiarse del uso de HeyGen para vídeos de formación en AI más allá de los Equipos de RRHH?
HeyGen es increíblemente versátil, beneficiando no solo a los Equipos de RRHH para la incorporación, sino también a los Marketers para explicaciones de productos y varios otros departamentos. Sus capacidades de Portavoz de AI lo hacen ideal para una amplia gama de vídeos de formación en AI y necesidades de comunicación.