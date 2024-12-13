Crea Vídeos de Instrucción de Preincorporación Sin Esfuerzo
Involucra a los nuevos empleados desde el primer día con vídeos de preincorporación cautivadores, utilizando avatares de IA para dar vida a tu contenido.
¿Cómo puedes crear un vídeo instructivo de 90 segundos que guíe a los nuevos empleados a través de su papeleo inicial y acceso al sistema para la preincorporación? Apunta a un estilo visual claro y paso a paso con gráficos animados y una locución profesional, asegurando que cada detalle sea fácilmente comprensible. Utiliza la generación de locuciones de HeyGen para ofrecer instrucciones claras y precisas, haciendo que estos vídeos atractivos sean fáciles de seguir.
Produce un vídeo enérgico de 45 segundos que muestre los beneficios y recursos clave de la empresa, dirigido a empleados potenciales y nuevos durante su fase de preincorporación. El estilo visual debe ser dinámico y basado en infografías, utilizando colores brillantes y música de fondo enérgica para mantener la atención. Acelera la creación utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen, simplificando el proceso de desarrollar vídeos de incorporación atractivos.
Imagina crear un vídeo de 75 segundos de 'conoce al equipo' para nuevos empleados remotos, dándoles un vistazo a sus futuros colegas y entorno de trabajo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual auténtico, tipo documental, con superposiciones de texto en pantalla y una partitura musical cálida y acogedora. Asegura una personalización completa añadiendo Subtítulos/captions a través de HeyGen, haciendo que la experiencia de incorporación remota sea inclusiva y accesible para todos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Formación de Preincorporación Global.
Desarrolla módulos de vídeo completos y accesibles para nuevos empleados en todo el mundo, asegurando experiencias de preincorporación consistentes.
Eleva el Compromiso y la Retención de Nuevos Empleados.
Utiliza la IA para crear vídeos de preincorporación dinámicos que aumenten significativamente el compromiso y la retención de información para los nuevos empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos para nuevos empleados sin habilidades avanzadas?
HeyGen te permite crear vídeos atractivos para la incorporación y formación de empleados, incluso sin experiencia previa en edición de vídeo. Utiliza nuestros Avatares de IA y plantillas de vídeo completas para producir rápidamente contenido de alta calidad para tus nuevos empleados.
¿Qué papel juegan los Avatares de IA en la creación de vídeos animados para la cultura de la empresa?
Los Avatares de IA de HeyGen dan vida a la cultura de tu empresa en vídeos animados, haciendo que tus mensajes sean más personales y memorables. Puedes aprovecharlos para crear vídeos de instrucción de preincorporación o comunicaciones internas que resuenen con tu equipo.
¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de instrucción de preincorporación para la incorporación remota?
Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo, permitiéndote crear rápidamente vídeos de instrucción de preincorporación y vídeos de formación optimizados para la incorporación remota. Esto agiliza el proceso de dar la bienvenida a los nuevos empleados de manera eficiente y consistente.
¿Cómo asegura HeyGen la personalización completa y el soporte multilingüe para mis vídeos de incorporación?
HeyGen proporciona opciones de personalización completa, incluyendo controles de marca, para alinear perfectamente tus vídeos de incorporación con la identidad de tu empresa. Además, nuestra plataforma soporta locuciones multilingües y subtitulado automático, haciendo que tu contenido sea accesible globalmente para todos los nuevos empleados.