Crea Vídeos de Formación en Relaciones Públicas que Involucren a tu Audiencia

Transforma tus guiones en vídeos de formación en relaciones públicas dinámicos y atractivos sin esfuerzo con las potentes capacidades de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para especialistas junior en relaciones públicas y coordinadores de marketing, guiándolos en el arte de redactar comunicados de prensa atractivos. El estilo visual debe ser brillante e instructivo, utilizando animaciones de texto dinámicas y una pista de música de fondo positiva e inspiradora. Aprovecha las plantillas y escenas extensas de HeyGen para dar vida rápidamente a tu guion, transformando tu texto en vídeo para una creación eficiente de vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación de 30 segundos específicamente para ejecutivos y expertos en la materia, ofreciendo consejos rápidos para entrevistas exitosas con los medios. La estética visual debe transmitir confianza y profesionalismo, incorporando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios de HeyGen para ilustrar puntos clave. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos claros para accesibilidad y refuerzo, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para vídeos de formación efectivos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo moderno de 50 segundos para gestores de redes sociales y miembros del equipo de relaciones públicas, describiendo las mejores prácticas para relaciones públicas proactivas en redes sociales. El estilo visual debe ser enérgico con transiciones dinámicas, utilizando un avatar de IA para presentar estrategias clave. Este vídeo de formación se puede adaptar fácilmente para diferentes plataformas utilizando la función de cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando que tu mensaje esté perfectamente adaptado para varios canales de redes sociales y hábitos de consumo de la audiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Relaciones Públicas

Crea vídeos de formación en relaciones públicas impactantes sin esfuerzo usando la plataforma intuitiva de HeyGen. Equipa a tu equipo con habilidades esenciales a través de contenido atractivo y de marca.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Desarrolla tu contenido de formación en relaciones públicas escribiendo un guion claro. Utiliza las capacidades de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a tus palabras con precisión.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador y Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu formación, o graba tu pantalla para demostrar herramientas y procesos específicos de relaciones públicas de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Marca y Mejoras
Integra el logotipo y los colores de tu empresa para mantener la consistencia. Mejora la claridad y accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Revisa tu vídeo de formación en relaciones públicas final para asegurar su precisión e impacto. Expórtalo en la relación de aspecto deseada y compártelo sin problemas en tus plataformas.

Casos de Uso

Simplifica Temas Complejos de Relaciones Públicas

Transforma estrategias y directrices complejas de relaciones públicas en vídeos de formación claros y fáciles de entender, mejorando la comprensión y aplicación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos transformando guiones en contenido profesional con avatares de IA. Puedes utilizar plantillas personalizables e incorporar elementos animados para producir vídeos explicativos o de instrucciones de manera rápida.

¿Qué hace de HeyGen una solución rentable para producir vídeos de formación?

HeyGen reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeos al usar avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto permite la generación rápida de vídeos de formación para la incorporación de empleados, demostraciones de productos o formación en cumplimiento sin necesidad de equipos de filmación complejos, ahorrando costos y recursos.

¿Puedo personalizar la marca y los elementos visuales de mis vídeos de formación con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca para mantener la consistencia en todos tus vídeos de formación. También puedes mejorar tu contenido con una rica biblioteca de medios y asegurar la accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.

¿Qué tipos de vídeos de formación puedo crear usando la plataforma de HeyGen?

HeyGen es un creador de vídeos de formación versátil, permitiéndote crear una amplia gama de contenido, incluyendo incorporación de empleados, demostraciones detalladas de productos, vídeos instructivos perspicaces y formación integral en cumplimiento. Nuestros avatares de IA y plantillas personalizables apoyan diversos objetivos de aprendizaje para vídeos de formación atractivos.

