Con la plataforma intuitiva de HeyGen, actualizar tus vídeos de formación en seguridad es eficiente. Puedes modificar fácilmente los guiones, cambiar los avatares de IA o refrescar las escenas en minutos, asegurando que tu contenido siempre refleje los últimos protocolos de seguridad y mejores prácticas sin necesidad de una extensa producción de vídeo.