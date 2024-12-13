Los avatares de IA realistas de HeyGen aportan una presencia profesional y consistente a tus vídeos de instrucciones de EPI, asegurando una comunicación clara de información crítica de seguridad. Utilizar estos avatares con nuestra plantilla especializada de vídeos de instrucciones de prueba de ajuste de EPI eleva la calidad de tus materiales de formación en seguridad laboral.