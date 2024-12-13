HeyGen ayuda a mejorar la alineación de páginas de destino y la optimización de conversiones al permitir la creación de anuncios de vídeo personalizados y páginas de destino en vídeo. Al integrar una marca consistente, miniaturas personalizadas y llamadas a la acción claras, las herramientas de HeyGen ayudan a mejorar la experiencia del usuario y a aumentar las tasas de conversión de tus campañas de PPC.