crea vídeos de formación post-lanzamiento que eduquen a los clientes
Educa eficientemente a tu audiencia y aumenta la adopción del producto convirtiendo tus guiones de formación en vídeos atractivos con la función de texto a vídeo de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos que muestre un consejo o truco rápido para maximizar el valor de tu producto recién lanzado. Dirigido a usuarios existentes, con un estilo visual animado que incluya cortes rápidos y música de fondo atractiva, asegurando accesibilidad mediante subtítulos automáticos y aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un acabado pulido.
Produce un vídeo resumen convincente de 45 segundos para tu estrategia de marketing de vídeo, con el objetivo de aumentar el reconocimiento de marca en torno a la propuesta de valor central de tu nueva oferta. Este vídeo, dirigido a posibles clientes, debe emplear un estilo visual moderno e inspirador, utilizando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales de alta calidad y una generación de voz en off profesional.
Diseña un vídeo explicativo de 90 segundos para la fase post-lanzamiento, detallando características próximas o un avance de la hoja de ruta para mantener a los usuarios comprometidos informados y emocionados. Este vídeo, destinado a tu comunidad activa, debe adoptar un tono conversacional e informativo, presentando las actualizaciones con un avatar de IA en un estilo visual limpio optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación con IA.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación post-lanzamiento dinámicos e interactivos, aumentando significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento.
Escala el Contenido de Formación y Alcance.
Produce rápidamente una gama más amplia de contenido de vídeo de formación, permitiéndote educar a más usuarios y expandir tu audiencia global post-lanzamiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar nuestra producción de vídeos de lanzamiento de producto?
HeyGen te permite acelerar tus esfuerzos de "lanzamiento de producto" transformando un guion en "contenido de vídeo" de alta calidad utilizando "Texto a vídeo desde guion" y "avatares de IA". Esto reduce significativamente el tiempo de producción para los materiales de tu "estrategia de marketing de vídeo".
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación post-lanzamiento?
Para la "fase post-lanzamiento", HeyGen proporciona herramientas eficientes como "avatares de IA" y "generación de voz en off" para "crear vídeos de formación post-lanzamiento" fácilmente. También puedes añadir "subtítulos" para mejorar la accesibilidad y "educar a tu audiencia" de manera efectiva.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de marca en nuestra estrategia de marketing de vídeo?
Absolutamente. Los sólidos "controles de marca" de HeyGen te permiten integrar tu logotipo específico y colores de marca directamente en tu "contenido de vídeo", asegurando una "conciencia de marca" cohesiva en todos tus activos de "marketing en redes sociales" y "lanzamiento de producto".
¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido atractivo para diversas plataformas?
HeyGen facilita un amplio alcance ofreciendo "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", lo que hace sencillo adaptar tu "contenido de vídeo" para diversas plataformas. Esto ayuda a "generar expectación" y te permite optimizar tu "estrategia de marketing de vídeo" para plataformas como "redes sociales".