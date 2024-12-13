Crea Vídeos de Seguimiento Post-Evento que Llamen la Atención

Aumenta el compromiso de los asistentes y extiende el alcance de tu evento a través de campañas de correo electrónico y redes sociales utilizando la potente función de texto a vídeo de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de seguimiento profesional de 45 segundos para campañas de correo electrónico dirigidas a posibles clientes, con un avatar de AI que ofrece un cálido agradecimiento y una llamada a la acción, mejorado por la generación de voz en off de HeyGen, para volver a captar su atención después del evento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador vídeo de 60 segundos para redes sociales que muestre testimonios convincentes de miembros y comentarios positivos, destinado a prospectos que consideran futuros eventos, con visuales auténticos y un tono de audio pulido, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para B-roll y el cambio de tamaño de la relación de aspecto para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un elegante vídeo de anuncio post-evento de 30 segundos para promover iniciativas futuras y consolidar tu marca, dirigido tanto a asistentes existentes como a nuevos prospectos, utilizando las plantillas y escenas predefinidas de HeyGen para ofrecer un mensaje visual orientado al futuro y un audio entusiasta sobre ideas de promoción de eventos futuros.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Seguimiento Post-Evento

Crea vídeos de seguimiento post-evento atractivos para volver a captar la atención de los asistentes y extender el alcance de tu evento, asegurando que tus equipos de marketing puedan compartir contenido valioso fácilmente.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada que se ajuste al estilo de tu evento, o empieza desde un lienzo en blanco. Esto ayuda a estructurar tu 'vídeo de resumen de evento' de manera eficiente utilizando 'Plantillas y escenas'.
2
Step 2
Genera Contenido de Vídeo Atractivo
Utiliza el 'creador de vídeos' para dar vida a tu mensaje. Convierte fácilmente tu guion en contenido de vídeo dinámico utilizando las avanzadas capacidades de 'Texto a vídeo desde guion'.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con tu 'marca'. Aplica logos y colores personalizados utilizando 'Controles de marca (logo, colores)' para mantener un aspecto profesional coherente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté completo, 'expórtalo' en varios formatos. Usa 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para optimizarlo para plataformas como 'redes sociales' y 'campañas de correo electrónico' para un impacto máximo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Promoción de Eventos de Alto Rendimiento

Diseña vídeos AI impactantes para promover futuros eventos u ofertas, aprovechando los conocimientos de tu evento reciente para campañas efectivas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de seguimiento post-evento?

HeyGen permite a los equipos de marketing crear eficientemente vídeos de seguimiento post-evento y vídeos de resumen de eventos profesionales. Utiliza avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para transformar guiones en contenido atractivo rápidamente, ahorrando tiempo valioso.

¿Qué características de vídeo ofrece HeyGen para captar la atención de los asistentes a través del correo electrónico y las redes sociales?

HeyGen te ayuda a crear vídeos cortos cautivadores optimizados tanto para campañas de correo electrónico como para redes sociales. Adapta fácilmente las proporciones de los vídeos, añade subtítulos para accesibilidad y mantén una marca coherente para maximizar el compromiso de los asistentes.

¿Puede HeyGen ayudar a generar testimonios de miembros o ideas de vídeos promocionales?

Absolutamente, HeyGen es un versátil creador de vídeos para generar diversas ideas de vídeos promocionales, incluidos poderosos testimonios de miembros. Aprovecha las plantillas y las capacidades de texto a vídeo para crear vídeos cortos atractivos o incluso GIFs animados a partir de tus medios existentes.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de la marca en todos los vídeos post-evento?

Las robustas herramientas de vídeo de HeyGen incluyen controles de marca completos, que te permiten incorporar fácilmente tu logo y colores de marca. Esto asegura que cada vídeo post-evento mantenga una identidad de marca cohesiva y profesional en todas tus comunicaciones.

