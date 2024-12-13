Crea Vídeos de Estrategia de Posicionamiento para un Mensaje de Marca Más Fuerte

Cautiva a tu audiencia y construye una identidad de marca sólida. Nuestras plantillas y escenas simplifican la creación de mensajes de marca atractivos de manera efectiva.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de posicionamiento de producto de 60 segundos diseñado para desarrolladores de productos y equipos de ventas, con animación 2D elegante y una voz enérgica, creado eficientemente usando el texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos claros para resaltar tu oferta única y realmente cautivar a tu audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, centrado en crear mensajes de marca atractivos, utilizando gráficos en movimiento rápidos y música animada de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando un fácil cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para un alcance multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Ilustra cómo construir una identidad de marca sólida en un vídeo atractivo de 50 segundos dirigido a startups y emprendedores, empleando un diseño limpio y minimalista con una banda sonora inspiradora, construido sin esfuerzo con las plantillas y escenas personalizables de HeyGen y reforzado con subtítulos automáticos para establecer claramente tu valor.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Estrategia de Posicionamiento

Diferencia efectivamente tu oferta y establece tu valor para cautivar a tu audiencia con mensajes de marca atractivos.

1
Step 1
Crea tu Mensaje Principal
Esboza el posicionamiento único de tu marca y la estrategia de mensajes. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde el guion para transformar tu narrativa en una base visual sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Imágenes y Narradores
Mejora tu vídeo de posicionamiento de marca con elementos dinámicos. Elige entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje, dando vida a la narrativa de tu marca.
3
Step 3
Aplica Consistencia de Marca
Refuerza tu identidad de marca distintiva integrando tus directrices visuales. Usa controles de marca para aplicar tu logotipo, colores personalizados y fuentes, asegurando una apariencia cohesiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo terminado para la distribución multiplataforma. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para optimizar tu contenido para redes sociales, sitios web o presentaciones, estableciendo tu valor a través de canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Narrativas de Marca Emocionales

.

Utiliza la narración impulsada por IA para conectar profundamente con las audiencias, fomentando la resonancia emocional y fortaleciendo el recuerdo de la marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de posicionamiento de marca?

HeyGen te permite crear vídeos de posicionamiento de marca impactantes combinando avatares de IA con plantillas dinámicas y controles de marca. Esto te permite diferenciar efectivamente tu oferta y establecer tu propuesta de valor única con contenido visual de alta calidad.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear mensajes de marca atractivos?

HeyGen proporciona características robustas como texto a vídeo desde el guion y generación de voz en off, permitiéndote crear mensajes de marca atractivos con facilidad. Puedes utilizar su plataforma de automatización creativa para desarrollar narrativas poderosas que cautiven a tu audiencia y refuercen tus mensajes clave.

¿HeyGen admite la narración emocional para el posicionamiento de productos?

Sí, HeyGen facilita la narración emocional a través de avatares de IA personalizables y soporte de biblioteca de medios versátil, permitiéndote crear vídeos de posicionamiento de productos atractivos. Al aprovechar estas herramientas, puedes conectar profundamente con tus audiencias objetivo y construir relaciones más sólidas con los clientes.

¿Puede HeyGen ayudar a construir una identidad de marca sólida de manera efectiva?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a construir una identidad de marca sólida proporcionando controles de marca consistentes para logotipos y colores en todo tu contenido de vídeo. Esto asegura que tu mensaje de marca permanezca cohesivo y memorable, fomentando un mayor recuerdo y reconocimiento de la marca.

