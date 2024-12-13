Crea rápidamente vídeos de actualización de políticas

Simplifica la comunicación de políticas para todos tus dispositivos. Genera actualizaciones claras y consistentes en minutos usando las "Plantillas y escenas" de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 60 segundos dirigido a administradores de TI, describiendo las mejores prácticas para ajustar configuraciones detalladas de políticas. Emplea una presentación visual limpia y paso a paso con una voz en off clara y autoritaria, enfatizando la facilidad de crear tales guías usando la función de texto a vídeo de HeyGen para instrucciones precisas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo atractivo de 30 segundos para empleados remotos, presentando una nueva sección de las políticas de la 'Serie Remota' sobre el uso seguro de dispositivos. Utiliza un estilo visual moderno y dinámico con música de fondo animada, mostrando cómo las diversas plantillas y escenas de HeyGen pueden dar vida rápidamente a información compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo impactante de 40 segundos para líderes de equipo, mostrando los beneficios de comunicar proactivamente nuevas políticas para fomentar la comprensión y el cumplimiento del equipo. El estilo visual debe ser motivador y directo, con una voz cálida y de apoyo, ilustrando cómo la generación de voz en off de HeyGen facilita la creación de políticas que resuenan efectivamente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona la creación de vídeos de actualización de políticas

Simplifica la creación de vídeos de actualización de políticas claros y atractivos para tu equipo o audiencia, asegurando que la información crucial se entienda y retenga fácilmente.

1
Step 1
Crea tu guion de políticas
Comienza delineando tus cambios de políticas y detalles esenciales. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente tu contenido escrito en un guion de vídeo dinámico.
2
Step 2
Elige tu presentador
Selecciona un avatar de AI que mejor represente el tono y mensaje de tu organización para articular las actualizaciones de políticas. Esto hace que la información sea más atractiva y personal para tu audiencia.
3
Step 3
Añade marca y claridad
Incorpora los controles de marca de tu empresa, como logotipos y colores, para mantener una apariencia consistente. Incluye subtítulos para mejorar la accesibilidad y reforzar los puntos clave de las políticas.
4
Step 4
Exporta y distribuye
Finaliza tu vídeo usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas. Tu vídeo profesional de actualización de políticas está ahora listo para su distribución, asegurando que tu equipo esté bien informado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara políticas complejas

Desglosa detalles de políticas intrincadas en vídeos de AI fáciles de entender, haciendo que la información compleja sea accesible y clara para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de actualización de políticas para mi organización?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos profesionales de actualización de políticas usando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto simplifica la comunicación de nuevas políticas o cambios, asegurando que todo tu equipo esté informado de manera eficiente.

¿Puedo personalizar la configuración visual y la marca para los vídeos relacionados con políticas en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para personalizar tus vídeos de actualización de políticas. Puedes incorporar el logotipo de tu empresa y los colores de la marca para mantener una apariencia consistente y profesional en todas las comunicaciones, alineándose con tus configuraciones de políticas internas.

¿Cómo ayuda HeyGen a distribuir información de políticas de manera efectiva a equipos remotos y dispositivos?

HeyGen permite la creación fácil de contenido de vídeo atractivo accesible en varios dispositivos, perfecto para equipos remotos. Esto asegura que la información crítica de políticas llegue a todos los empleados de manera efectiva, dondequiera que se encuentren.

¿Cuál es la forma más rápida de crear nuevas políticas o explicadores de políticas usando HeyGen?

HeyGen ofrece plantillas intuitivas y funcionalidad de texto a vídeo, haciendo que sea simple crear políticas o explicadores de políticas rápidamente. Solo tienes que introducir tu guion, elegir un avatar de AI, y HeyGen genera un vídeo pulido para ti, demostrando cómo crear políticas con facilidad.

