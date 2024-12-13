HeyGen hace que la creación de vídeos de cumplimiento sea significativamente más rentable y escalable al simplificar todo el proceso de producción. Su plataforma impulsada por AI reduce el tiempo y el costo asociados con la creación de vídeos tradicional, permitiéndote generar rápidamente numerosos vídeos de cumplimiento de políticas según sea necesario. Esto asegura que tu organización pueda satisfacer sus demandas de formación de manera eficiente.