Crea Vídeos de Actualización de Plataforma Sin Esfuerzo
Produce vídeos profesionales de actualización de producto más rápido. Aprovecha las plantillas personalizables y nuestro potente Text-to-video desde el guion para crear contenido atractivo generado por IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los gestores de producto y equipos internos, se necesita un vídeo atractivo de 1 minuto para resumir las recientes actualizaciones menores de producto y mejoras de la interfaz de usuario. Emplea un estilo visual dinámico y amigable, incorporando destacados de texto en pantalla y un avatar de IA positivo, todo rápidamente ensamblado usando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen.
Crea un vídeo nítido de 45 segundos para usuarios existentes, mostrando un nuevo flujo de trabajo específico o una característica innovadora dentro de la plataforma. Este vídeo atractivo debe adoptar un estilo visual y de audio moderno y claro, con cortes rápidos, gráficos animados y una pista de fondo enérgica, mientras que los Subtítulos/captions automáticos de HeyGen aseguran la máxima accesibilidad y comprensión.
Imagina un vídeo de demostración de producto integral de 2 minutos dirigido a clientes empresariales y tomadores de decisiones, detallando una importante actualización de la plataforma y sus ventajas estratégicas. Este vídeo exige un estilo visual corporativo y pulido, integrando transiciones fluidas entre características y avatares de IA profesionales pero accesibles, con la generación de Voz en off de HeyGen proporcionando una narración consistente y de alta calidad a lo largo de este análisis detallado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Actualizaciones Atractivas en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales para anunciar actualizaciones de plataforma, alcanzando a una audiencia más amplia con la creación de vídeo impulsada por IA.
Capacitación Mejorada de Características.
Mejora la adopción de nuevas características de la plataforma creando vídeos de capacitación atractivos impulsados por IA que aumenten el compromiso y la retención de información.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de actualización de plataforma?
HeyGen utiliza herramientas impulsadas por IA y un editor de vídeo en línea para agilizar el proceso de creación de vídeos de actualización de plataforma. Puedes generar rápidamente vídeos atractivos usando avatares de IA y la funcionalidad de text-to-video desde el guion, haciendo eficiente la compartición de tus actualizaciones de producto.
¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para actualizaciones de producto?
HeyGen proporciona robustas herramientas impulsadas por IA para tus actualizaciones de producto, incluyendo avatares de IA y capacidades de vídeo generado por IA desde un guion simple. Esto te permite producir vídeos profesionales y atractivos de manera eficiente, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante.
¿HeyGen ofrece plantillas personalizables para diferentes vídeos de actualización de plataforma?
Sí, HeyGen cuenta con una variedad de plantillas y escenas personalizables diseñadas específicamente para vídeos de actualización de plataforma. Estas plantillas te ayudan a mantener una marca consistente con opciones para logotipos y colores, haciendo que tu proceso de creación de vídeos sea fluido y profesional.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos con facilidad para vídeos de actualización de producto?
Absolutamente. HeyGen es un editor de vídeo en línea eficiente que te permite crear vídeos atractivos para tus actualizaciones de producto con facilidad. Ofrece características como generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos para mejorar la comprensión y el compromiso del espectador.