Crea Vídeos de Formación de Planogramas con Avatares de IA

Mejora la eficiencia en la configuración de estantes y perfecciona la colocación de productos con tutoriales en vídeo atractivos, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para contenido dinámico.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial detallado de 2 minutos que demuestre el proceso de construir planogramas y luego editar un planograma para optimizar la colocación de productos. Este vídeo debe estar dirigido a gerentes de retail y merchandisers experimentados, presentando visuales dinámicos de captura de pantalla con anotaciones útiles en pantalla y una pista de audio instructiva pero animada. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad de términos técnicos y pasos complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos, específicamente diseñado para el personal de operaciones de tienda, demostrando cómo lograr prácticas eficientes de configuración de estantes a través de una colocación óptima de productos. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, posiblemente contrastando escenarios 'antes' y 'después', complementado por un tono de audio entusiasta y motivador, llevado a la vida por los avatares de IA de HeyGen para ofrecer una presentación relatable.
Prompt de Ejemplo 3
Esboza una guía precisa de 90 segundos centrada en crear informes personalizados y exportar archivos desde una solución de planogramas, dirigida a analistas de datos y merchandisers senior que requieren información detallada sobre el rendimiento. Este vídeo demanda recorridos detallados e informativos de pantalla con una narración clara y precisa, y puede beneficiarse enormemente de la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar precisión técnica y consistencia.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación de Planogramas

Produce sin esfuerzo tutoriales en vídeo claros y concisos para tu software o soluciones de planogramas, agilizando la incorporación de usuarios y la eficiencia en la colocación de productos.

Step 1
Selecciona tu Asistente de IA y Guion
Elige un avatar de IA para presentar tu formación. Luego, introduce tu guion para construir planogramas, permitiendo que HeyGen transforme tu texto en contenido de vídeo atractivo utilizando su capacidad de Texto a vídeo desde guion.
Step 2
Aplica Mejoras Visuales
Eleva la formación de tu solución de planogramas añadiendo visuales relevantes. Utiliza el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen o tus propias cargas para ilustrar claramente procesos complejos y la colocación de productos.
Step 3
Crea Voces en Off Profesionales y Subtítulos
Genera audio de alta calidad para tus Tutoriales en Vídeo de Software de Planogramas con una generación de voz en off fluida. Mejora la claridad y accesibilidad para todos los espectadores con subtítulos añadidos automáticamente.
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Prepara tus vídeos de formación de planogramas terminados para varias plataformas. Usa el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima y fácil compartición con tu equipo o clientes.

Simplifica Conceptos Técnicos

Traduce funcionalidades intrincadas de software de planogramas en contenido de vídeo fácilmente digerible, mejorando la comprensión para todos los usuarios.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación de planogramas para nuestro equipo?

HeyGen te permite generar fácilmente vídeos de formación de alta calidad para tu **solución de planogramas** utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guion. Esto simplifica el proceso de explicar procedimientos complejos para **construir planogramas** y asegura que tu equipo esté bien versado en la colocación eficiente de productos.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos para demostrar características avanzadas de planogramas como la importación de datos?

Absolutamente. HeyGen te permite ilustrar pasos técnicos como **importar datos de productos**, **importar archivos de planogramas** o **exportar archivos** a través de claros **tutoriales en vídeo** liderados por avatares. Esto asegura una comprensión integral para tareas como **importar datos de atributos de proyectos** o datos de rendimiento de productos.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir tutoriales en vídeo de software de planogramas?

HeyGen proporciona una plataforma intuitiva con avatares de IA, generación de voz en off y plantillas listas para usar, lo que facilita la creación de **Tutoriales en Vídeo de Software de Planogramas** atractivos. Esto ayuda a comunicar estrategias efectivas de **configuración eficiente de estantes** y directrices de **colocación de productos** de manera clara y consistente en toda tu organización.

¿Es posible demostrar la edición de un planograma o la creación de informes personalizados con las herramientas de vídeo de HeyGen?

Sí, las capacidades robustas de HeyGen te permiten mostrar procesos intrincados como **editar un planograma** o **crear informes personalizados** dentro de tu software de planogramas. Puedes convertir fácilmente tus guiones instructivos en vídeos profesionales, completos con subtítulos/captions para mejorar la claridad y accesibilidad de tus **planogramas**.

