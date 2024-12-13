Crea Vídeos de Prevención de Phishing al Instante con AI

Transforma fácilmente tus guiones de seguridad en impactantes vídeos de concienciación sobre phishing utilizando avatares de AI para campañas de formación integral de empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en ciberseguridad de 60 segundos para el personal en general, mostrando cómo identificar correos electrónicos de phishing sospechosos. El estilo visual y de audio debe ser corporativo, con una voz clara y autoritaria y resaltes de texto en pantalla, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para un mensaje preciso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 30 segundos diseñado para la dirección, con visuales de estilo infográfico de ritmo rápido y una narración concisa e impactante. Este breve segmento debe centrarse en consejos rápidos para reportar actividades sospechosas en escenarios del mundo real, haciendo un uso eficiente de las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de prevención de phishing de 75 segundos específicamente para trabajadores remotos, presentando las mejores prácticas para asegurar redes domésticas contra posibles ataques de phishing. El estilo visual debe ser moderno y limpio, incorporando fragmentos de grabación de pantalla, complementado por una voz calmada y tranquilizadora generada con la función de generación de voz en off de HeyGen.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Prevención de Phishing

Desarrolla rápidamente vídeos de prevención de phishing atractivos y efectivos para una formación integral de empleados utilizando el generador de vídeos con AI de HeyGen, con escenas personalizables y avatares de AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Prevención de Phishing
Comienza escribiendo un guion claro que describa escenarios clave de phishing y consejos de seguridad. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a tu narrativa sin esfuerzo para vídeos efectivos de concienciación sobre phishing.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Escenas de AI Realistas
Mejora el compromiso seleccionando de una amplia gama de avatares de AI realistas para actuar como tus instructores o atacantes simulados. Personaliza escenas con fondos relevantes para reflejar escenarios del mundo real.
3
Step 3
Añade Voces en Off Atractivas y Branding
Genera voces en off profesionales utilizando nuestra avanzada generación de voces en off, o sube las tuyas propias. Aprovecha las opciones multilingües y aplica controles de branding como logotipos y colores para la consistencia.
4
Step 4
Exporta y Despliega Tu Formación
Finaliza tu vídeo, eligiendo la relación de aspecto adecuada, y expórtalo para tus programas de formación de empleados. Integra estos poderosos vídeos de formación con AI en tus campañas de formación en ciberseguridad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Despliega Rápidamente Alertas Críticas de Phishing

.

Genera rápidamente vídeos de prevención de phishing de alto impacto y formato corto para entregar advertencias de seguridad oportunas y efectivas al personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación con AI para empleados?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de formación con AI atractivos utilizando avatares de AI profesionales y una interfaz intuitiva de texto a vídeo, simplificando significativamente tus iniciativas de formación para empleados. Puedes producir fácilmente contenido de formación en ciberseguridad de alta calidad para diversos roles.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de prevención de phishing atractivos para nuestra organización?

Absolutamente. HeyGen es un avanzado generador de vídeos con AI que te permite producir rápidamente vídeos personalizados de concienciación sobre phishing, con actores de voz de AI y escenas personalizables para educar eficazmente a tu personal sobre la identificación y prevención de ataques de phishing.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de simulación de phishing realistas?

HeyGen proporciona escenas personalizables y la capacidad de integrar escenarios del mundo real, permitiéndote diseñar vídeos de simulación de phishing efectivos que demuestran vívidamente correos electrónicos y ataques de phishing comunes. Esto asegura que tu equipo esté bien preparado para enfrentar amenazas reales.

¿Facilita HeyGen campañas de formación en ciberseguridad escalables y multilingües?

Sí, HeyGen facilita campañas de formación en ciberseguridad escalables a través de características como voces en off multilingües, asegurando que tu contenido de microaprendizaje llegue a una audiencia global. Esto permite una formación de empleados consistente y amplia para combatir ataques de phishing.

