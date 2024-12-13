Crea Vídeos de Prevención de Phishing al Instante con AI
Transforma fácilmente tus guiones de seguridad en impactantes vídeos de concienciación sobre phishing utilizando avatares de AI para campañas de formación integral de empleados.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación en ciberseguridad de 60 segundos para el personal en general, mostrando cómo identificar correos electrónicos de phishing sospechosos. El estilo visual y de audio debe ser corporativo, con una voz clara y autoritaria y resaltes de texto en pantalla, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para un mensaje preciso.
Produce un vídeo explicativo de 30 segundos diseñado para la dirección, con visuales de estilo infográfico de ritmo rápido y una narración concisa e impactante. Este breve segmento debe centrarse en consejos rápidos para reportar actividades sospechosas en escenarios del mundo real, haciendo un uso eficiente de las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.
Diseña un vídeo de prevención de phishing de 75 segundos específicamente para trabajadores remotos, presentando las mejores prácticas para asegurar redes domésticas contra posibles ataques de phishing. El estilo visual debe ser moderno y limpio, incorporando fragmentos de grabación de pantalla, complementado por una voz calmada y tranquilizadora generada con la función de generación de voz en off de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Programas Extensos de Formación en Phishing.
Desarrolla eficientemente una suite completa de vídeos de concienciación sobre phishing y módulos de formación en ciberseguridad para todos los empleados, alcanzando una audiencia más amplia.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aumenta la participación de los empleados y la retención de conocimientos en la formación de prevención de phishing con contenido de vídeo dinámico generado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación con AI para empleados?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de formación con AI atractivos utilizando avatares de AI profesionales y una interfaz intuitiva de texto a vídeo, simplificando significativamente tus iniciativas de formación para empleados. Puedes producir fácilmente contenido de formación en ciberseguridad de alta calidad para diversos roles.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de prevención de phishing atractivos para nuestra organización?
Absolutamente. HeyGen es un avanzado generador de vídeos con AI que te permite producir rápidamente vídeos personalizados de concienciación sobre phishing, con actores de voz de AI y escenas personalizables para educar eficazmente a tu personal sobre la identificación y prevención de ataques de phishing.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de simulación de phishing realistas?
HeyGen proporciona escenas personalizables y la capacidad de integrar escenarios del mundo real, permitiéndote diseñar vídeos de simulación de phishing efectivos que demuestran vívidamente correos electrónicos y ataques de phishing comunes. Esto asegura que tu equipo esté bien preparado para enfrentar amenazas reales.
¿Facilita HeyGen campañas de formación en ciberseguridad escalables y multilingües?
Sí, HeyGen facilita campañas de formación en ciberseguridad escalables a través de características como voces en off multilingües, asegurando que tu contenido de microaprendizaje llegue a una audiencia global. Esto permite una formación de empleados consistente y amplia para combatir ataques de phishing.