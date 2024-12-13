Crea Vídeos de Concienciación sobre Phishing Fácilmente con AI

Educa a tu equipo y fortalece la seguridad con vídeos de calidad profesional utilizando los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo urgente de 60 segundos diseñado para equipos de TI y seguridad, detallando los pasos inmediatos a seguir tras un incidente sospechoso de phishing, como una prueba de phishing fallida. La estética visual debe ser elegante y profesional, utilizando grabaciones de pantalla y una voz en off calmada y autoritaria para transmitir la criticidad. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion será crucial para generar instrucciones precisas y concisas rápidamente, asegurando un despliegue rápido para la Formación de Empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo de advertencia conciso de 30 segundos dirigido a nuevos empleados, ilustrando los peligros de las tácticas de ingeniería social utilizadas en campañas de phishing sofisticadas. El enfoque visual debe ser dinámico y ligeramente dramático, con música de fondo de suspense y un narrador serio e informativo. Al utilizar las Plantillas y escenas de HeyGen, este vídeo puede adaptar rápidamente diseños existentes para personalizar eficazmente el contenido del vídeo, asegurando una fuerte primera impresión sobre los riesgos de ciberseguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de concienciación convincente de 75 segundos para gerentes de departamento, explicando la importancia de la formación regular de empleados y cómo identificar varias formas de phishing, desde spear phishing hasta whaling. El estilo visual debe ser corporativo y tranquilizador, incorporando infografías sutiles y una voz confiada y profesional. Este vídeo puede beneficiarse de la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad, transmitiendo un mensaje claro sobre cómo crear vídeos de concienciación sobre phishing para medidas de seguridad proactivas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Concienciación sobre Phishing

Desarrolla vídeos de concienciación sobre phishing atractivos y precisos rápidamente utilizando el Generador de Vídeos AI de HeyGen, asegurando que tu equipo esté preparado contra las amenazas cibernéticas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige de una biblioteca de Plantillas de Vídeos de Concienciación sobre Phishing o aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion para construir tu contenido rápida y eficientemente.
2
Step 2
Personaliza tu Avatar AI
Integra avatares AI profesionales como tus presentadores, personalizando su apariencia y voz para alinearse perfectamente con el mensaje de tu organización.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Añade visuales impactantes desde la biblioteca de Medios/soporte de stock y personaliza tu contenido de vídeo con imágenes de stock profesionales o tus propios medios para un mayor compromiso.
4
Step 4
Exporta para Formación y Campañas
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para su distribución en varias plataformas para una formación efectiva de empleados y campañas de phishing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos de Seguridad Complejos

Simplifica conceptos complejos de phishing, mejorando la comprensión y efectividad de la educación en ciberseguridad para los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de concienciación sobre phishing para la formación de empleados?

El Generador de Vídeos AI de HeyGen agiliza el proceso para crear vídeos de concienciación sobre phishing de calidad profesional para una formación efectiva de empleados. Los usuarios pueden transformar guiones en contenido de vídeo atractivo utilizando Avatares AI y un Generador de Texto a Vídeo Gratuito, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Puedo personalizar plantillas de vídeos de concienciación sobre phishing existentes con el Generador de Vídeos AI de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas de vídeos de concienciación sobre phishing personalizables, permitiendo a los usuarios modificar fácilmente el contenido, añadir branding y personalizar mensajes. Esto permite la creación rápida de vídeos de calidad profesional adaptados a las necesidades específicas de la organización y actualizar las plantillas de phishing a medida que evolucionan las amenazas.

¿Qué papel juegan los Avatares AI de HeyGen en la mejora de la formación en campañas de phishing?

Los Avatares AI de HeyGen actúan como Portavoces AI realistas, entregando mensajes atractivos y consistentes para tus campañas de phishing. Estos vídeos de calidad profesional mejoran la retención de los espectadores y ayudan a que los conceptos de seguridad complejos sean más accesibles y memorables para todos los empleados.

¿Cómo puede HeyGen apoyar iniciativas completas de pruebas de phishing y la formación correctiva subsecuente?

HeyGen permite a las organizaciones crear rápidamente contenido dirigido para escenarios de pruebas de phishing y formación correctiva posterior. Nuestra plataforma facilita la producción rápida de módulos de Microaprendizaje o vídeos cortos e impactantes, permitiendo respuestas ágiles y una mejora continua en la concienciación sobre seguridad para todas las campañas de phishing.

