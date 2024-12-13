Crea Vídeos de Evaluación de Desempeño con Facilidad

Mejora el rendimiento de los empleados con vídeos personalizados de evaluación. Utiliza plantillas y escenas profesionales para personalizar la retroalimentación.

389/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de proyectos, un vídeo de 30 segundos puede delinear eficazmente los pasos clave para realizar vídeos de evaluación de empleados exitosos enfocados en el establecimiento de objetivos. Su estética visual es moderna y limpia, con un dinámico Texto a vídeo desde guion para los puntos clave, complementado por una banda sonora acústica animada, con Subtítulos habilitados para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Los formadores corporativos y los departamentos de L&D se beneficiarán de un vídeo explicativo de 60 segundos, que muestra las mejores prácticas para que los empleados reciban retroalimentación con gracia durante una sesión de creación de vídeos de evaluación de desempeño. Este vídeo educativo, de estilo gráfico animado, hace un uso extensivo de las Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock, narrado por una voz calmada y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 3
Ayuda a los empleados individuales a prepararse para su evaluación de desempeño con un vídeo inspirador de 40 segundos que los guía en la autoevaluación efectiva utilizando una plantilla de vídeo sencilla. La presentación visual amigable y minimalista debe contar con texto inspirador en pantalla y música de fondo suave, con el beneficio adicional de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto y Subtítulos claros para un mayor alcance.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Evaluación de Desempeño

Elabora evaluaciones de desempeño de empleados impactantes y personalizadas con contenido de vídeo atractivo, mejorando la comunicación y fomentando el crecimiento de manera eficiente.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona una plantilla de vídeo profesional para agilizar tu proceso de creación, o comienza convirtiendo tu guion de evaluación escrito en vídeo utilizando nuestra función de Texto a vídeo desde guion. Esto establece la base para tu evaluación.
2
Step 2
Añade tu Presentador de IA
Da vida a tu evaluación añadiendo un avatar de IA para presentar tu retroalimentación. Genera una voz en off de sonido natural para tu guion para asegurar un mensaje claro y consistente con nuestra capacidad de generación de voz en off.
3
Step 3
Personaliza y Marca tu Vídeo
Personaliza tu vídeo incorporando controles de marca de la empresa como logotipos y colores. Utiliza la biblioteca de medios para añadir imágenes o clips de vídeo relevantes que respalden tus puntos de evaluación, haciéndolo único.
4
Step 4
Exporta tu Evaluación Final
Una vez que tu vídeo de evaluación de desempeño esté completo, expórtalo en la relación de aspecto y resolución deseadas. Comparte fácilmente tu vídeo profesional para fomentar una comunicación clara y el desarrollo de los empleados con nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Elabora Retroalimentación de Desempeño Atractiva Rápidamente

.

Crea rápidamente retroalimentación en vídeo personalizada y atractiva para evaluaciones de desempeño, mejorando la comprensión y la motivación de los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de evaluación de desempeño?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de evaluación de desempeño, permitiéndote crear fácilmente vídeos profesionales de evaluación de empleados. Con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, puedes transformar rápidamente guiones en contenido de vídeo atractivo utilizando plantillas de vídeo pre-diseñadas.

¿Puedo personalizar los elementos visuales en mis vídeos de evaluación de empleados con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de evaluación de empleados. Puedes aplicar los colores y el logotipo de tu marca, utilizar animaciones de texto e integrar medios personalizados desde la biblioteca de medios incorporada para personalizar cada vídeo.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para producir vídeos de evaluación de desempeño de alta calidad?

HeyGen incluye funcionalidades robustas de edición de vídeo, como generación automática de voz en off y creación de subtítulos para accesibilidad. Una vez perfeccionado, tu vídeo de evaluación de desempeño puede ser fácilmente exportado en varios formatos de relación de aspecto para diversas plataformas.

¿Hay plantillas de vídeo disponibles en HeyGen para facilitar la creación de contenido de evaluación de desempeño?

Sí, HeyGen ofrece una selección de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para ayudarte a crear rápidamente vídeos de evaluación de desempeño. Estas plantillas sirven como punto de partida creativo, permitiéndote producir vídeos de evaluación de empleados pulidos con un esfuerzo mínimo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo