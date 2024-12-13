Crea Vídeos de Gestión del Rendimiento Atractivos al Instante

Eleva la gestión del rendimiento de los empleados. Los avatares de IA de HeyGen te ayudan a ofrecer retroalimentación clara y en tiempo real y a impulsar un crecimiento significativo de los empleados.

441/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos dirigido a empleados y supervisores, explicando el poder de la Retroalimentación 360 y el valor de la retroalimentación en tiempo real para la mejora continua. Utiliza diversos avatares de IA interactuando en entornos de oficina simulados, acompañados de una banda sonora animada y una voz profesional, para hacer que la información sea accesible y práctica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo impactante de 30 segundos para Líderes de Empresa y Jefes de Departamento, destacando cómo una evaluación de rendimiento robusta impulsa directamente el crecimiento de los empleados y el éxito organizacional general. Emplea plantillas elegantes y escenas con visualizaciones de datos dinámicas y un tono inspirador y profesional para transmitir la importancia estratégica de estos procesos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo de 60 segundos para Profesionales de TI y Compradores de Software, detallando las funcionalidades principales del software de gestión del rendimiento, específicamente cómo ayuda a rastrear y visualizar los KPI. La presentación visual debe incluir grabaciones de pantalla nítidas y demostraciones claras de las interfaces del software, aumentadas con subtítulos precisos para asegurar que todos los detalles técnicos sean fácilmente comprensibles.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo crear vídeos de gestión del rendimiento

Transforma tu proceso de gestión del rendimiento de los empleados en contenido de vídeo atractivo con herramientas impulsadas por IA, asegurando una comunicación clara y retroalimentación impactante.

1
Step 1
Crea tu Guion de Rendimiento
Escribe retroalimentación clara y concisa, reconociendo logros y delineando áreas para 'establecer objetivos'. Usa la función 'Texto a vídeo desde guion' para dar vida a tus palabras al instante.
2
Step 2
Selecciona un Presentador Avatar de IA
Elige un 'avatar de IA' de nuestra diversa biblioteca para transmitir tu mensaje de 'gestión del rendimiento de los empleados' de manera profesional y consistente, añadiendo un toque personal sin necesidad de cámara.
3
Step 3
Mejora con Marca y Visuales
Aplica tus 'Controles de marca (logo, colores)' para alinear el vídeo con la estética de tu empresa. Esto asegura un aspecto consistente y profesional para tu contenido de 'evaluación del rendimiento'.
4
Step 4
Genera y Comparte Vídeos de Retroalimentación
Finaliza tu vídeo, generando 'Subtítulos' para accesibilidad y claridad. Comparte fácilmente estos vídeos de 'retroalimentación en tiempo real' con los empleados, agilizando la comunicación y fomentando el crecimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motivar el Crecimiento y Logro de Objetivos de los Empleados

.

Produce mensajes en vídeo inspiradores que animen a los empleados a establecer objetivos, fomenten el desarrollo continuo y celebren los hitos de rendimiento de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la gestión del rendimiento de los empleados a través de vídeos?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos atractivos de gestión del rendimiento utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza la comunicación para aspectos cruciales como la evaluación del rendimiento y la Planificación de Objetivos y Desarrollo.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos efectivos de evaluación del rendimiento?

HeyGen proporciona características robustas como avatares de IA, generación de voz en off y controles de marca para personalizar tus vídeos de evaluación del rendimiento. Estas herramientas ayudan a ofrecer retroalimentación clara en tiempo real y apoyan las iniciativas de crecimiento general de los empleados.

¿Puede HeyGen ayudar con la creación de vídeos para Retroalimentación 360 y establecimiento de objetivos?

Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos profesionales para Retroalimentación 360 y establecimiento de objetivos. Sus plantillas intuitivas y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion facilitan la producción de contenido consistente e impactante para el rendimiento del equipo.

¿Cómo apoya HeyGen diversas herramientas y estrategias de gestión del rendimiento?

HeyGen es una plataforma versátil que apoya diversas herramientas de gestión del rendimiento al permitir la fácil creación de contenido en vídeo para KPI, estrategia OKR y reuniones uno a uno. Ofrece subtítulos y redimensionamiento de relación de aspecto para una amplia aplicación en tus necesidades de gestión del rendimiento.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo