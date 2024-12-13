Crea Vídeos de Gestión del Rendimiento Atractivos al Instante
Eleva la gestión del rendimiento de los empleados. Los avatares de IA de HeyGen te ayudan a ofrecer retroalimentación clara y en tiempo real y a impulsar un crecimiento significativo de los empleados.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos dirigido a empleados y supervisores, explicando el poder de la Retroalimentación 360 y el valor de la retroalimentación en tiempo real para la mejora continua. Utiliza diversos avatares de IA interactuando en entornos de oficina simulados, acompañados de una banda sonora animada y una voz profesional, para hacer que la información sea accesible y práctica.
Produce un vídeo impactante de 30 segundos para Líderes de Empresa y Jefes de Departamento, destacando cómo una evaluación de rendimiento robusta impulsa directamente el crecimiento de los empleados y el éxito organizacional general. Emplea plantillas elegantes y escenas con visualizaciones de datos dinámicas y un tono inspirador y profesional para transmitir la importancia estratégica de estos procesos.
Elabora un vídeo explicativo de 60 segundos para Profesionales de TI y Compradores de Software, detallando las funcionalidades principales del software de gestión del rendimiento, específicamente cómo ayuda a rastrear y visualizar los KPI. La presentación visual debe incluir grabaciones de pantalla nítidas y demostraciones claras de las interfaces del software, aumentadas con subtítulos precisos para asegurar que todos los detalles técnicos sean fácilmente comprensibles.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Educar sobre Procesos de Gestión del Rendimiento.
Ofrece cursos en vídeo claros y concisos que expliquen los criterios de evaluación del rendimiento, las estrategias de establecimiento de objetivos y las mejores prácticas de retroalimentación a todos los empleados.
Mejorar el Compromiso en la Formación de Rendimiento.
Aumenta la comprensión y retención de las políticas y mejores prácticas de gestión del rendimiento a través de módulos de formación en vídeo dinámicos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la gestión del rendimiento de los empleados a través de vídeos?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos atractivos de gestión del rendimiento utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza la comunicación para aspectos cruciales como la evaluación del rendimiento y la Planificación de Objetivos y Desarrollo.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos efectivos de evaluación del rendimiento?
HeyGen proporciona características robustas como avatares de IA, generación de voz en off y controles de marca para personalizar tus vídeos de evaluación del rendimiento. Estas herramientas ayudan a ofrecer retroalimentación clara en tiempo real y apoyan las iniciativas de crecimiento general de los empleados.
¿Puede HeyGen ayudar con la creación de vídeos para Retroalimentación 360 y establecimiento de objetivos?
Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos profesionales para Retroalimentación 360 y establecimiento de objetivos. Sus plantillas intuitivas y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion facilitan la producción de contenido consistente e impactante para el rendimiento del equipo.
¿Cómo apoya HeyGen diversas herramientas y estrategias de gestión del rendimiento?
HeyGen es una plataforma versátil que apoya diversas herramientas de gestión del rendimiento al permitir la fácil creación de contenido en vídeo para KPI, estrategia OKR y reuniones uno a uno. Ofrece subtítulos y redimensionamiento de relación de aspecto para una amplia aplicación en tus necesidades de gestión del rendimiento.