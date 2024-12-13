Crea Vídeos de Calibración de Rendimiento con el Poder de la IA

Optimiza la gestión del rendimiento para los equipos de RRHH con vídeos de calidad profesional utilizando escenas de vídeo personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo dinámico de 45 segundos dirigido a nuevos y actuales gerentes, enfocado en proporcionar vídeos de instrucción de calibración para agilizar las discusiones de calibración y asegurar la equidad. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo e informativo, incorporando destacados de texto en pantalla y una pista de música de fondo animada, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de digerir. Asegura la accesibilidad total aprovechando los subtítulos de HeyGen para todos los diálogos, mejorando la comprensión para los aprendices diversos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de resumen ejecutivo elegante de 30 segundos para ejecutivos de la empresa y estrategas de recursos humanos, mostrando la calidad constante de los vídeos de revisión de rendimiento que se alinean con la marca de la empresa. La estética visual debe ser moderna y pulida, presentando escenas de marca de manera prominente y una voz en off confiada y autoritaria que refuerce la alineación estratégica. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para asegurar que cada vídeo refleje la imagen profesional de la empresa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo tutorial amigable de 50 segundos para propietarios de pequeñas y medianas empresas y especialistas en L&D, demostrando lo fácil que pueden crear vídeos de calibración de rendimiento para una gestión de rendimiento efectiva. La presentación visual debe ser clara y de apoyo, con un tono de audio calmado y alentador, guiando a los espectadores a través de pasos simples. Este vídeo debe enfatizar la facilidad de generar contenido profesional utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, transformando guías escritas en visuales atractivos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Calibración de Rendimiento

Produce sin esfuerzo vídeos de calibración de rendimiento de calidad profesional para involucrar a los equipos de RRHH y empleados, optimizando tu proceso de gestión del rendimiento con funciones impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Selecciona un Avatar de IA
Comienza redactando tu guion detallado de calibración. Luego, elige de una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales para presentar tu mensaje con claridad e impacto, aprovechando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza Tus Escenas de Vídeo
Mejora tu contenido con escenas de vídeo visualmente atractivas y personalizables. Aplica la marca de tu organización, incluidos logotipos y colores, para asegurar una apariencia coherente y profesional en todos los vídeos.
3
Step 3
Añade Funciones de Accesibilidad
Mejora la accesibilidad y claridad para tu audiencia integrando sin problemas subtítulos automáticos. También puedes generar voces en off de sonido natural, mejorando el compromiso en equipos diversos.
4
Step 4
Exporta y Distribuye para Impacto
Una vez finalizado, exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto, listo para una distribución sin problemas. Esto permite a los equipos de RRHH optimizar efectivamente la calibración y elevar la gestión del rendimiento general con contenido atractivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación Rápida de Vídeos Profesionales

Genera vídeos de calibración de rendimiento de calidad profesional en minutos usando IA, ahorrando tiempo y recursos para los equipos de RRHH y gestión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los equipos de RRHH aprovechar HeyGen para mejorar los vídeos de calibración de rendimiento?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de calibración de rendimiento de calidad profesional de manera eficiente. Al utilizar funciones impulsadas por IA, las organizaciones pueden optimizar los procesos de calibración y mejorar el compromiso de los empleados con contenido de vídeo atractivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de instrucción de calibración impactantes?

HeyGen proporciona características avanzadas como avatares de IA realistas y generación de texto a vídeo para producir vídeos de instrucción de calibración impactantes. Puedes personalizar escenas de vídeo e incluir subtítulos automáticos para una comunicación más clara.

¿Puedo personalizar mis vídeos de revisión de rendimiento al usar HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen te permite incorporar escenas de marca y el logotipo de tu empresa en tus vídeos de revisión de rendimiento. Esto asegura vídeos de calidad profesional que refuerzan la identidad y los estándares de tu organización.

¿HeyGen admite la formación de calibración de rendimiento multilingüe?

Sí, HeyGen admite la formación de calibración de rendimiento multilingüe, haciendo que tu contenido sea accesible para una fuerza laboral global. Con avatares de IA y generación de voz en off robusta, puedes crear y entregar mensajes consistentes en diferentes idiomas con facilidad.

