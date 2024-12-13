Crea vídeos de formación sobre nómina sin esfuerzo
Mejora la satisfacción de los empleados con contenido visual atractivo. Utiliza avatares AI para simplificar procesos complejos de nómina.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de actualización de 60 segundos dirigido a empleados existentes y administradores de nómina, demostrando una nueva función o cambio dentro de las instrucciones de tu software de nómina. Emplea un estilo visual moderno y limpio que incorpore segmentos de grabación de pantalla y una voz AI enérgica, asegurando contenido visual atractivo. Utiliza los avatares AI de HeyGen para presentar las actualizaciones con un presentador digital cercano y consistente.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos que aborde las preguntas frecuentes sobre nómina para todos los empleados, con el objetivo de lograr una comunicación clara. El vídeo debe adoptar un enfoque visual de estilo infográfico con cortes rápidos y audio nítido, presentando una voz AI autoritaria. Asegura la accesibilidad y comprensión empleando la función de subtítulos/captions precisos de HeyGen para todo el texto y diálogo en pantalla.
Elabora un vídeo persuasivo de 45 segundos para equipos de RRHH y gestión, destacando los beneficios de usar vídeos impulsados por AI para crear vídeos de formación sobre nómina. La estética debe ser sofisticada e informativa, mostrando las ventajas tecnológicas con una generación de voz en off profesional. Este vídeo personalizable debe enfatizar cómo las herramientas AI pueden agilizar la creación de escenas de alta calidad y con marca.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Escala la Formación sobre Nómina Globalmente.
Crea y distribuye eficientemente vídeos de formación sobre nómina completos a una fuerza laboral dispersa, asegurando un aprendizaje consistente en todas las ubicaciones.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha los avatares AI y el contenido visual atractivo para hacer que la información compleja de nómina sea más digerible y memorable para los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo pueden los equipos de RRHH crear vídeos de formación sobre nómina de manera eficiente usando AI?
HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de formación sobre nómina de manera rápida y eficiente. Simplemente introduce tu guion, y la AI de HeyGen genera contenido visual atractivo con avatares AI realistas y actores de voz AI, haciendo que los procesos complejos de nómina sean fáciles de entender.
¿Puedo personalizar los vídeos impulsados por AI para que coincidan con la marca de mi empresa en las instrucciones del software de nómina?
Por supuesto. HeyGen permite la personalización completa de tus vídeos impulsados por AI para las instrucciones del software de nómina. Puedes incorporar escenas con marca, logotipos y colores específicos, asegurando que todos tus vídeos de formación se alineen perfectamente con la identidad corporativa.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar una comunicación clara y accesibilidad en los vídeos de formación sobre nómina?
HeyGen prioriza la comunicación clara y la accesibilidad en todos los vídeos de formación. Nuestra plataforma genera automáticamente subtítulos precisos usando un generador de subtítulos AI, asegurando que todos los empleados puedan seguir fácilmente los procesos complejos de nómina, independientemente de su estilo de aprendizaje preferido o necesidades de accesibilidad.
¿Cómo hace HeyGen que los vídeos de formación sobre nómina sean más atractivos para los empleados?
HeyGen utiliza AI avanzada para transformar texto simple en contenido visual dinámico y atractivo para tus vídeos de formación. Al presentar diversos avatares AI y una amplia gama de plantillas personalizables, HeyGen asegura que tus vídeos de formación sobre nómina captiven a los empleados y mejoren la retención del aprendizaje.