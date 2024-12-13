Crea Vídeos de Bienvenida para Pacientes: Aumenta el Compromiso del Paciente
Transforma la educación del paciente con un creador de vídeos de IA, aprovechando avatares de IA realistas para mensajes personalizados y atractivos.
Desarrolla un vídeo educativo de 90 segundos dirigido a pacientes que buscan entender procedimientos médicos comunes, adoptando un estilo visual tranquilizador con música de fondo relajante. Aprovecha las "Plantillas y escenas" y los "Subtítulos/captions" de HeyGen para presentar explicaciones claras y ayudas visuales, mejorando la comprensión del paciente y reduciendo la ansiedad.
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para la incorporación de pacientes que se preparan para su primera cita, buscando una estética visual eficiente, claramente marcada y profesional. Este vídeo debe guiar a los pacientes a través de los pasos necesarios antes de la cita, utilizando el "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para mensajes claros y el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para asegurar una visualización óptima en todos los dispositivos.
Diseña un vídeo integral de 2 minutos para que los profesionales de la salud comuniquen nuevos protocolos de la clínica a los pacientes, empleando un estilo visual y auditivo autoritario pero empático con gráficos fáciles de entender. Aprovecha el "Texto a vídeo desde guion" y los "Subtítulos/captions" de HeyGen para transmitir actualizaciones críticas de manera clara, fomentando la confianza y asegurando la adherencia de los pacientes a las directrices.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Simplifica la Educación en Salud.
Haz que la información médica compleja sea fácil de entender para los pacientes, mejorando la comprensión y los resultados educativos del paciente.
Aumenta el Compromiso en la Incorporación de Pacientes.
Incrementa el compromiso del paciente y la retención de información durante el proceso de incorporación utilizando contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de bienvenida para pacientes?
HeyGen utiliza tecnología avanzada de creación de vídeos de IA, incluyendo avatares de IA realistas y texto a vídeo desde guion, para producir vídeos de bienvenida para pacientes de manera sencilla. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera un vídeo profesional con un sistema de voz en off de IA natural, simplificando significativamente el proceso para los profesionales de la salud.
¿Pueden las organizaciones de salud personalizar completamente sus vídeos educativos para pacientes con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiendo a los profesionales de la salud integrar sin problemas sus logotipos, colores específicos y fuentes personalizadas en todos los vídeos educativos para pacientes. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de marca establecida de tu centro y mejore la experiencia del paciente.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para vídeos de incorporación de pacientes accesibles?
HeyGen genera automáticamente subtítulos/captions precisos para todos los vídeos de incorporación de pacientes, asegurando que sean accesibles para una audiencia más amplia. Además, sus funciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación te permiten optimizar los vídeos para varias plataformas, alcanzando a los pacientes de manera efectiva donde consumen contenido.
¿Qué tan rápido pueden las instalaciones médicas producir vídeos de experiencia del paciente?
HeyGen proporciona una robusta biblioteca de plantillas de vídeos de salud y herramientas de edición basadas en escenas intuitivas, convirtiéndolo en un creador de vídeos de experiencia del paciente increíblemente eficiente. Los profesionales de la salud pueden personalizar rápidamente estas plantillas, convirtiendo guiones en vídeos de alta calidad en minutos sin necesidad de herramientas extensas de edición de vídeo.