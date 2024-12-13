HeyGen proporciona una robusta biblioteca de plantillas de vídeos de salud y herramientas de edición basadas en escenas intuitivas, convirtiéndolo en un creador de vídeos de experiencia del paciente increíblemente eficiente. Los profesionales de la salud pueden personalizar rápidamente estas plantillas, convirtiendo guiones en vídeos de alta calidad en minutos sin necesidad de herramientas extensas de edición de vídeo.