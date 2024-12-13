Crea Vídeos de Interacción con Pacientes con el Poder de la IA
Mejora la comprensión y el compromiso del paciente utilizando avatares de IA realistas para vídeos de salud impactantes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo instructivo de 45 segundos para fomentar un mejor compromiso de los pacientes que gestionan condiciones crónicas, demostrando ejercicios diarios simples o recordatorios de medicación. El vídeo debe tener una estética visual limpia y concisa con un tono claro y alentador, permitiendo a tu práctica crear vídeos de interacción con pacientes de manera sencilla al aprovechar la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el contenido.
Produce un vídeo testimonial de 30 segundos que muestre experiencias positivas de pacientes, diseñado para atraer a nuevos pacientes potenciales que buscan una práctica atenta y empática. Este vídeo debe presentar visuales cálidos y auténticos y música de fondo reconfortante, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narrativa personal y relatable que encarne un diseño empático y genere confianza.
Desarrolla un vídeo informativo de 90 segundos explicando instrucciones comunes de cuidado postoperatorio para una base de pacientes diversa, asegurando la máxima accesibilidad para la comprensión del paciente. El estilo visual necesita ser simple y directo, acompañado de una voz clara y profesional, con la función de subtítulos/captions de HeyGen asegurando que todas las instrucciones críticas sean fácilmente entendidas, incluso para aquellos con discapacidades auditivas o barreras lingüísticas, demostrando la tecnología de vídeo accesible en acción.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Simplifica Temas Médicos.
Aprovecha la IA para simplificar información médica compleja, mejorando la comprensión del paciente y los resultados educativos en vídeos de salud.
Escala el Contenido Educativo para Pacientes.
Produce una gama más amplia de vídeos y cursos educativos para pacientes para informar y empoderar a más pacientes a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos educativos para pacientes?
HeyGen transforma tu educación para pacientes con vídeos de salud generados por IA, haciendo que la información compleja sea accesible y atractiva. Aprovecha los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para crear contenido convincente rápidamente, asegurando que tus pacientes reciban mensajes claros y consistentes para mejorar la comprensión y la adherencia al tratamiento.
¿Qué formatos atractivos ofrece HeyGen para la interacción con pacientes?
HeyGen permite a las prácticas médicas crear vídeos de interacción con pacientes utilizando formatos diversos y atractivos. Utiliza plantillas personalizables, escenas dinámicas y una robusta biblioteca de medios para diseñar una educación personalizada que resuene con los pacientes, fomentando un mayor compromiso.
¿HeyGen soporta tecnología de vídeo accesible para contenido de salud?
Sí, HeyGen prioriza la tecnología de vídeo accesible para vídeos de salud, generando automáticamente subtítulos/captions para asegurar que el contenido llegue a una audiencia más amplia. Este compromiso ayuda a las prácticas médicas a cumplir con los estándares de accesibilidad mientras proporcionan vídeos educativos críticos para los pacientes.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos de salud con una marca específica?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca completos para personalizar tus vídeos de salud con el nombre de tu práctica, logotipo y colores. Esto asegura contenido de vídeo profesional y consistente que promueve tu práctica y fortalece tu identidad de marca en toda la comunicación con los pacientes.