Crea Vídeos Educativos para Pacientes Fácilmente y Efectivamente

Mejora los resultados de aprendizaje y la experiencia del paciente utilizando los avatares de AI de HeyGen para vídeos educativos de salud dinámicos.

489/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 90 segundos para pacientes recién diagnosticados con una enfermedad crónica, centrándose en un nuevo medicamento o plan de tratamiento. El vídeo debe tener un estilo visual atractivo e informativo, incorporando gráficos simples y fáciles de entender y una paleta de colores calmante. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer instrucciones claras y preguntas frecuentes, con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente haciendo que la información compleja sea digerible a través de vídeos educativos efectivos para pacientes.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de 2 minutos para crear vídeos educativos en línea para nuevos pacientes, describiendo qué esperar durante su primera visita a una clínica especializada y explicando los protocolos clave. Este vídeo debe mantener un estilo visual informativo pero acogedor, con texto en pantalla para detalles cruciales y un tono profesional. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir eficientemente la narrativa e incorpora imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para aclarar los resultados de aprendizaje para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 60 segundos para empoderar a la población general de pacientes con consejos prácticos de autogestión para una mejor salud, fomentando un enfoque proactivo del cuidado y mejorando la experiencia del paciente. El estilo visual y de audio debe ser edificante, alentador y presentar diversas representaciones de individuos en entornos cotidianos. Aprovecha el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que el vídeo esté optimizado para varias plataformas de vídeo en línea, haciendo que estos vídeos educativos de salud para pacientes sean accesibles dondequiera que estén.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona la creación de vídeos educativos para pacientes

Empodera a tus pacientes con información médica clara, concisa y accesible transformando temas complejos en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion y Guion Gráfico
Esboza tu contenido educativo y escribe un guion detallado. Con la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, puedes convertir fácilmente tu texto en un vídeo profesional, asegurando claridad para tu planificación de `guion gráfico`.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI y Visuales
Elige entre una amplia gama de `avatares de AI` para representar a tus educadores o narradores. Estos avatares, combinados con visuales relevantes, ayudan a dar vida a tu información médica con `animación` atractiva, haciendo que los conceptos complejos sean más fáciles de entender para los pacientes.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Branding
Mejora la accesibilidad y comprensión integrando "Subtítulos" en tus vídeos. Esto asegura que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia y cumpla con los estándares de cumplimiento, especialmente para las necesidades de `subtítulos cerrados`. También puedes aplicar los elementos de tu marca.
4
Step 4
Exporta para Distribución Segura
Finaliza tu vídeo educativo optimizando su formato y relación de aspecto utilizando las funciones de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen. Prepara tu contenido para plataformas seguras, asegurando que esté `Listo para HIPAA` para la privacidad del paciente y distribución conforme.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso y la Retención del Paciente

.

Aumenta el compromiso del paciente y la retención de información en la educación de salud a través de vídeos dinámicos impulsados por AI, mejorando la experiencia general del paciente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la accesibilidad en los vídeos educativos para pacientes?

HeyGen permite a las organizaciones ofrecer vídeos educativos de salud inclusivos para pacientes a través de subtítulos automáticos y generación de voz en off en varios idiomas. Estas capacidades técnicas aseguran que tu contenido sea accesible a una audiencia más amplia, mejorando significativamente la experiencia del paciente.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a crear vídeos educativos para pacientes de manera rápida?

Sí, HeyGen agiliza la producción de vídeos educativos médicos transformando guiones en vídeos profesionales con avatares de AI y plantillas prediseñadas. Esta capacidad eficiente de texto a vídeo te permite crear rápidamente vídeos educativos para pacientes, liberando tiempo y recursos valiosos.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la distribución de vídeos educativos para pacientes en diferentes idiomas y plataformas?

HeyGen facilita la distribución global de tus vídeos educativos en línea al soportar varios idiomas a través de funciones avanzadas de generación de voz en off y subtítulos. Nuestra plataforma asegura que tu contenido sea fácilmente consumible en diversas plataformas de vídeo en línea, mejorando la efectividad de la comunicación.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos educativos en línea de manera eficiente?

HeyGen actúa como un software de edición de vídeo intuitivo, permitiendo a los usuarios crear rápidamente vídeos educativos en línea a partir de texto o guiones existentes con avatares de AI. Nuestra robusta biblioteca de medios y plantillas simplifica el proceso de guion gráfico y acelera la producción general de contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo