La plataforma de HeyGen ofrece características como avatares de IA diversos, voces en off profesionales y controles de marca personalizables para crear vídeos de seguridad altamente atractivos. Estos elementos ayudan a captar la atención y transmitir información crítica de manera efectiva, haciendo que tus vídeos de formación en seguridad sean más impactantes y memorables para los aprendices.