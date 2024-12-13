Crea Vídeos de Anuncio de Asociación sin Esfuerzo

Lanza anuncios impactantes con vídeos profesionales. Utiliza los controles de marca de HeyGen para asegurar una perfecta consistencia de marca.

330/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un sofisticado vídeo de anuncio de 45 segundos para clientes corporativos y partes interesadas B2B, enfatizando un tono profesional y autoritario con una voz en off clara y cálida. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para presentar los beneficios estratégicos de una nueva colaboración a través de una narrativa convincente, entregando vídeos profesionales que resuenen con los tomadores de decisiones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos que muestre una alianza creativa, específicamente para agencias de marketing y directores creativos, con animaciones visualmente ricas y música contemporánea. Integra el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion para resaltar la marca innovadora y las fortalezas creativas mutuas, creando vídeos de anuncio impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un clip rápido de 15 segundos para redes sociales dirigido al público en general y seguidores de redes sociales, utilizando un estilo visual conciso, directo y atractivo con superposiciones de texto vibrantes y efectos de sonido enérgicos. Emplea los Subtítulos/captions de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para personalizar el mensaje para varias plataformas, asegurando que el anuncio sea fácilmente comprensible y ampliamente accesible.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Anuncio de Asociación

Anuncia tus nuevas colaboraciones con vídeos atractivos y profesionales. Aprovecha las herramientas intuitivas de HeyGen para crear impacto y llegar a tu audiencia de manera efectiva.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales o comienza con un lienzo en blanco para diseñar tu anuncio de asociación único.
2
Step 2
Genera tu Mensaje
Transforma tu guion en una narración convincente o una presentación atractiva utilizando la generación de texto a vídeo o voz en off impulsada por IA.
3
Step 3
Marca y Mejora Visualmente
Integra los colores de tu marca, logo y activos personalizados utilizando controles de marca robustos para asegurar un aspecto cohesivo y profesional.
4
Step 4
Optimiza y Comparte
Utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptar tu vídeo a varias plataformas, luego comparte tu anuncio de asociación profesional con el mundo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Colaboraciones Empresariales Clave

.

Utiliza vídeos de IA atractivos para destacar y celebrar de manera efectiva importantes colaboraciones y asociaciones empresariales con visuales convincentes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncio profesionales, incluidos los anuncios de asociación?

HeyGen ofrece un potente creador de vídeos con extensas plantillas de vídeo y funciones de IA, permitiéndote crear vídeos de anuncio de alta calidad sin esfuerzo. Personaliza los elementos de marca para asegurar que tus anuncios de asociación resuenen profesionalmente en todas las plataformas.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para asegurar que mis vídeos se alineen con mi marca?

HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote integrar sin problemas tu logo, colores y otros elementos visuales. También puedes utilizar nuestra biblioteca de medios y herramientas de edición de vídeo para adaptar cada vídeo a tus especificaciones exactas para una presencia de marca consistente.

¿Las funciones de IA de HeyGen realmente agilizan el proceso de creación de vídeos?

Sí, las potentes funciones de IA de HeyGen, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, aceleran significativamente la producción de contenido. Esto te permite crear vídeos rápidamente, generando voces en off y subtítulos atractivos con facilidad.

¿Para qué plataformas están optimizados los vídeos de HeyGen y cómo pueden impulsar el compromiso?

HeyGen asegura que tus vídeos profesionales estén optimizados para varias plataformas de redes sociales a través del redimensionamiento de relación de aspecto y opciones de exportación flexibles. Incorpora elementos claros de llamada a la acción dentro de tu contenido para maximizar el compromiso y alcanzar tus objetivos creativos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo