Crea Vídeos de Anuncio de Asociación sin Esfuerzo
Lanza anuncios impactantes con vídeos profesionales. Utiliza los controles de marca de HeyGen para asegurar una perfecta consistencia de marca.
Desarrolla un sofisticado vídeo de anuncio de 45 segundos para clientes corporativos y partes interesadas B2B, enfatizando un tono profesional y autoritario con una voz en off clara y cálida. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para presentar los beneficios estratégicos de una nueva colaboración a través de una narrativa convincente, entregando vídeos profesionales que resuenen con los tomadores de decisiones.
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos que muestre una alianza creativa, específicamente para agencias de marketing y directores creativos, con animaciones visualmente ricas y música contemporánea. Integra el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion para resaltar la marca innovadora y las fortalezas creativas mutuas, creando vídeos de anuncio impactantes.
Diseña un clip rápido de 15 segundos para redes sociales dirigido al público en general y seguidores de redes sociales, utilizando un estilo visual conciso, directo y atractivo con superposiciones de texto vibrantes y efectos de sonido enérgicos. Emplea los Subtítulos/captions de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para personalizar el mensaje para varias plataformas, asegurando que el anuncio sea fácilmente comprensible y ampliamente accesible.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Asociación Impactantes.
Produce rápidamente anuncios de vídeo profesionales y de alto impacto para nuevas asociaciones utilizando IA, asegurando un mensaje claro y conciso.
Comparte Asociaciones en Redes Sociales.
Genera vídeos y clips de formato corto atractivos para anunciar asociaciones de manera efectiva en todas las plataformas de redes sociales en minutos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncio profesionales, incluidos los anuncios de asociación?
HeyGen ofrece un potente creador de vídeos con extensas plantillas de vídeo y funciones de IA, permitiéndote crear vídeos de anuncio de alta calidad sin esfuerzo. Personaliza los elementos de marca para asegurar que tus anuncios de asociación resuenen profesionalmente en todas las plataformas.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para asegurar que mis vídeos se alineen con mi marca?
HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote integrar sin problemas tu logo, colores y otros elementos visuales. También puedes utilizar nuestra biblioteca de medios y herramientas de edición de vídeo para adaptar cada vídeo a tus especificaciones exactas para una presencia de marca consistente.
¿Las funciones de IA de HeyGen realmente agilizan el proceso de creación de vídeos?
Sí, las potentes funciones de IA de HeyGen, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, aceleran significativamente la producción de contenido. Esto te permite crear vídeos rápidamente, generando voces en off y subtítulos atractivos con facilidad.
¿Para qué plataformas están optimizados los vídeos de HeyGen y cómo pueden impulsar el compromiso?
HeyGen asegura que tus vídeos profesionales estén optimizados para varias plataformas de redes sociales a través del redimensionamiento de relación de aspecto y opciones de exportación flexibles. Incorpora elementos claros de llamada a la acción dentro de tu contenido para maximizar el compromiso y alcanzar tus objetivos creativos.