Crea Vídeos de Formación para Socios con IA: Aumenta el Compromiso

Empodera a tus socios con vídeos de formación atractivos. Crea contenido de alto impacto más rápido utilizando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos diseñado para socios existentes, demostrando una actualización de características. Este vídeo debe emplear un estilo visual moderno y rápido, con gráficos nítidos y una voz amigable y articulada de un avatar de IA. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida al presentador al instante.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un detallado vídeo de formación 'cómo hacer' de 90 segundos para socios, proporcionando un recorrido paso a paso de una integración de software compleja. El estilo visual debe ser instructivo con grabaciones de pantalla claras y anotaciones, acompañado de una voz calmada y explicativa. Usa la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad en todo momento.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un inspirador vídeo de habilitación de socios de 30 segundos que destaque una historia de éxito reciente y describa las ventajas estratégicas clave para el próximo trimestre. Este vídeo requiere un estilo visual elegante y motivador con música de fondo animada y subtítulos profesionales y fáciles de leer. Implementa la función de Subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la accesibilidad para todos los socios.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación para Socios

Produce de manera eficiente contenido de formación de alta calidad y atractivo para tus socios, asegurando un mensaje consistente y un aprendizaje acelerado.

Step 1
Crea Tu Guion de Formación y Visuales
Comienza elaborando tu guion de formación. Luego, aprovecha los avatares de IA de HeyGen y una rica biblioteca de medios para dar vida a tu guion con visuales atractivos, estableciendo la base para un contenido de formación efectivo.
Step 2
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegura la consistencia de la marca en todos tus materiales de formación. Utiliza los controles de marca de HeyGen para integrar tu logo, colores y fuentes, creando vídeos de formación profesionales y atractivos que resuenen con tus socios.
Step 3
Añade Elementos Esenciales
Mejora la claridad y accesibilidad para tus socios. Aprovecha la función de subtítulos/captions de HeyGen para añadir automáticamente texto a tu vídeo, haciendo que tus vídeos de formación en línea sean comprensibles y fáciles de seguir para todos los aprendices.
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación para su implementación. Elige las opciones óptimas de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación para adaptarse a tu plataforma deseada, luego comparte fácilmente tu contenido completado para potenciar tus programas de formación para socios.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido de Habilitación de Ventas

Equipa a los socios con vídeos generados por IA de historias de éxito de clientes para fortalecer sus argumentos de venta y comprensión del producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación para socios?

HeyGen, tu Generador de Vídeos de Formación con IA, revoluciona la creación de vídeos de formación para socios al aprovechar avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esto te permite producir contenido de formación altamente atractivo rápidamente, haciendo que la habilitación de socios sea más efectiva y eficiente.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación en línea consistentes para socios globales?

Absolutamente, HeyGen permite a las empresas estandarizar las experiencias de aprendizaje con vídeos de formación en línea consistentes y de alta calidad. Utiliza controles de marca, plantillas y redimensionamiento de relación de aspecto para asegurar la uniformidad en todos tus programas de formación para socios, independientemente de la ubicación.

¿Qué tipo de contenido de formación se puede desarrollar utilizando las capacidades de IA de HeyGen?

El Creador de Cursos de IA de HeyGen te permite desarrollar una amplia gama de contenido de formación atractivo, desde módulos de microaprendizaje y vídeos de incorporación hasta demostraciones detalladas de productos y vídeos de formación 'cómo hacer'. Nuestra plataforma simplifica la creación de materiales de aprendizaje personalizados basados en vídeo para todas tus necesidades de formación.

¿Cómo ayuda HeyGen a reducir el tiempo y el costo asociados con la producción de vídeos de formación?

HeyGen ayuda significativamente a ahorrar costos y recursos transformando guiones en vídeos de formación profesionales utilizando avatares de IA y voces en off, eliminando las complejidades tradicionales de edición de vídeo. Esta eficiencia te permite crear vídeos de formación de alta calidad mucho más rápido y a una fracción del costo.

