Crea Vídeos de Formación para Socios con IA: Aumenta el Compromiso
Empodera a tus socios con vídeos de formación atractivos. Crea contenido de alto impacto más rápido utilizando los avatares de IA de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos diseñado para socios existentes, demostrando una actualización de características. Este vídeo debe emplear un estilo visual moderno y rápido, con gráficos nítidos y una voz amigable y articulada de un avatar de IA. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida al presentador al instante.
Crea un detallado vídeo de formación 'cómo hacer' de 90 segundos para socios, proporcionando un recorrido paso a paso de una integración de software compleja. El estilo visual debe ser instructivo con grabaciones de pantalla claras y anotaciones, acompañado de una voz calmada y explicativa. Usa la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad en todo momento.
Genera un inspirador vídeo de habilitación de socios de 30 segundos que destaque una historia de éxito reciente y describa las ventajas estratégicas clave para el próximo trimestre. Este vídeo requiere un estilo visual elegante y motivador con música de fondo animada y subtítulos profesionales y fáciles de leer. Implementa la función de Subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la accesibilidad para todos los socios.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Formación Global de Socios.
Produce rápidamente contenido de formación diverso para incorporar y mejorar las habilidades de los socios en todo el mundo, expandiendo tu alcance de mercado sin esfuerzo.
Mejora el Compromiso en la Formación de Socios.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos y personalizados que cautiven a los socios y mejoren significativamente la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación para socios?
HeyGen, tu Generador de Vídeos de Formación con IA, revoluciona la creación de vídeos de formación para socios al aprovechar avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esto te permite producir contenido de formación altamente atractivo rápidamente, haciendo que la habilitación de socios sea más efectiva y eficiente.
¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación en línea consistentes para socios globales?
Absolutamente, HeyGen permite a las empresas estandarizar las experiencias de aprendizaje con vídeos de formación en línea consistentes y de alta calidad. Utiliza controles de marca, plantillas y redimensionamiento de relación de aspecto para asegurar la uniformidad en todos tus programas de formación para socios, independientemente de la ubicación.
¿Qué tipo de contenido de formación se puede desarrollar utilizando las capacidades de IA de HeyGen?
El Creador de Cursos de IA de HeyGen te permite desarrollar una amplia gama de contenido de formación atractivo, desde módulos de microaprendizaje y vídeos de incorporación hasta demostraciones detalladas de productos y vídeos de formación 'cómo hacer'. Nuestra plataforma simplifica la creación de materiales de aprendizaje personalizados basados en vídeo para todas tus necesidades de formación.
¿Cómo ayuda HeyGen a reducir el tiempo y el costo asociados con la producción de vídeos de formación?
HeyGen ayuda significativamente a ahorrar costos y recursos transformando guiones en vídeos de formación profesionales utilizando avatares de IA y voces en off, eliminando las complejidades tradicionales de edición de vídeo. Esta eficiencia te permite crear vídeos de formación de alta calidad mucho más rápido y a una fracción del costo.