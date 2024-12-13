Crea Vídeos de Capacitación de Socios con AI

Genera rápidamente vídeos de formación de socios atractivos con avatares de AI para mejorar la incorporación y las ventas, ahorrando tiempo y recursos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 2 minutos dirigido a socios existentes para explicar una reciente mejora compleja del producto. Emplea una estética visual moderna con destacados de texto en pantalla generados a partir de tus guiones personalizables mediante Texto a vídeo desde guion, y asegura la claridad a través de Subtítulos/captions. El audio debe ser una locución enérgica que mantenga los esfuerzos de Capacitación de Socios proactivos e informados.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de formación de socios de 2 minutos para socios enfocados en ventas, ilustrando las mejores prácticas para presentar una nueva solución. La presentación visual debe ser motivadora e informativa, utilizando el soporte de la Biblioteca de medios/stock para crear una narrativa basada en escenarios. Entrega el contenido con un tono seguro y autoritario, aprovechando Plantillas y escenas para un montaje rápido, resultando en vídeos atractivos que impulsan el rendimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a socios potenciales, destacando los beneficios clave de unirse a nuestro programa de canal. Este breve vídeo debe contar con gráficos vibrantes y un mensaje conciso, impulsado por avatares de AI para una entrega atractiva. Asegúrate de que el resultado final esté optimizado para varias plataformas sociales utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, haciendo que sea rentable crear vídeos de capacitación de socios en múltiples canales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Capacitación de Socios

Produce rápidamente vídeos de formación y incorporación de socios de alta calidad y atractivos con AI, optimizando tu proceso de capacitación para un impacto máximo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Desarrolla fácilmente el contenido de tu vídeo o pega tu material existente en HeyGen. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" para generar instantáneamente la base de tus vídeos de capacitación de socios.
2
Step 2
Selecciona un Presentador de AI
Elige entre una diversa selección de "avatares de AI" para que sean tus presentadores virtuales. Estos atractivos avatares de AI aseguran una entrega profesional y consistente de tu mensaje a los socios.
3
Step 3
Aplica Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo con "Plantillas y escenas" dinámicas e incorpora los colores y logotipo específicos de tu marca. Esto asegura que tu contenido sea visualmente atractivo y se alinee con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Finaliza tu contenido y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para preparar tu vídeo para cualquier plataforma. Comparte fácilmente tus vídeos profesionales de incorporación de socios con toda tu red de socios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Empodera a los Socios con Historias de Éxito

Proporciona a los socios vídeos de AI convincentes de historias de éxito de clientes para fortalecer sus presentaciones de ventas y esfuerzos de marketing.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de capacitación de socios de alta calidad?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios generar eficientemente vídeos de capacitación de socios atractivos directamente desde un guion. Esto agiliza la producción de contenido de formación de socios de calidad profesional.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para asegurar que los vídeos de formación de socios se alineen con las directrices de la marca?

HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiendo a los usuarios incorporar logotipos, colores de marca y fuentes personalizadas en sus vídeos de formación de socios. Con plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios, puedes mantener una identidad de marca consistente sin esfuerzo.

¿HeyGen admite opciones multilingües para vídeos de incorporación de socios globales?

Absolutamente. HeyGen admite generación de locuciones multilingües y subtítulos/captions automáticos, facilitando la localización de tus vídeos de incorporación de socios para una audiencia global. Esto asegura accesibilidad y comprensión en diferentes regiones.

¿Qué opciones de exportación y relación de aspecto están disponibles para los vídeos de formación de AI generados por HeyGen?

HeyGen ofrece redimensionamiento flexible de relación de aspecto y varias opciones de exportación, asegurando que tus vídeos de formación de AI estén optimizados para diferentes plataformas y dispositivos. Esto hace que compartir tu contenido para la formación de socios sea sencillo y efectivo.

