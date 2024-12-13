Crea Vídeos de Publicación de Páginas Fácilmente con AI

Genera rápidamente vídeos atractivos para el lanzamiento de tu libro y la publicación de contenido usando nuestra intuitiva función de texto a vídeo desde guion.

Prompt de Ejemplo 1
Dirigido a profesionales del marketing y propietarios de pequeñas empresas, elaboren un impactante vídeo de 30 segundos diseñado para aumentar significativamente las tasas de conversión en una página de destino. El vídeo debe adoptar una estética limpia y moderna con visuales nítidos y una pista de audio amigable y persuasiva, mostrando eficazmente un producto o servicio. Aprovechen la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin esfuerzo su mensaje de marketing en un vídeo atractivo, haciendo que sea más fácil que nunca crear vídeos de publicación convincentes.
Prompt de Ejemplo 2
Para creadores de contenido y educadores en línea que buscan publicar contenido de manera consistente en plataformas como YouTube, desarrollen un dinámico vídeo instructivo de 60 segundos. Empleen un estilo visual enérgico, tipo tutorial, con texto claro en pantalla y una narrativa de audio conversacional y alentadora que simplifique temas complejos. Este vídeo debe integrar los subtítulos/captions de HeyGen de manera fluida, asegurando la máxima accesibilidad y compromiso de su audiencia mientras optimizan su proceso de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Autores aspirantes y editores independientes pueden producir un impresionante tráiler de libro de 40 segundos que rivalice con las producciones de Hollywood. Este vídeo exige un estilo visual cinematográfico y dramático, completo con música de fondo épica y una voz de narrador profunda y envolvente, insinuando la trama sin revelar spoilers. Integren el extenso soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para encontrar los elementos visuales y de audio perfectos, mostrando cómo un generador de vídeos AI puede elevar sus vídeos de publicación a un estándar profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Publicación de Páginas

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales para tu página de destino, mostrando tu contenido con visuales impactantes y un mensaje claro.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza redactando tu guion de vídeo dentro de HeyGen, transformando texto en contenido dinámico. Aprovecha nuestra potente función de "texto a vídeo desde guion" para comenzar a crear sin problemas tus vídeos de publicación de páginas.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Avatar
Elige de una diversa biblioteca de "plantillas" y medios, o selecciona un avatar AI para presentar tu mensaje. Esto ayuda a crear vídeos visualmente atractivos adaptados a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Subtítulos AI y Branding
Mejora la accesibilidad y el compromiso con el "Generador de Subtítulos AI" de HeyGen para añadir automáticamente subtítulos precisos. Incorpora la identidad visual de tu marca a través de opciones de personalización de marca.
4
Step 4
Exporta para Publicación
Optimiza las dimensiones de tu vídeo con "redimensionamiento de proporciones y exportaciones" para adaptarse a varias plataformas. Tu vídeo profesional está entonces listo para publicarse en tu "página de destino" u otros canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios con Vídeos AI

Crea fácilmente testimonios en vídeo atractivos o reseñas de libros para construir confianza y credibilidad directamente en tus páginas de publicación o de destino.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de publicación atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos para la publicación de contenido transformando guiones en vídeos profesionales usando avatares AI y una variedad de plantillas. Esto permite a autores y editores generar rápidamente contenido de marketing en vídeo de alta calidad para sus libros o páginas de destino.

¿HeyGen apoya el marketing en vídeo para autores y lanzamientos de libros?

Absolutamente, HeyGen permite a los autores crear tráileres de libros atractivos y contenido promocional para redes sociales. Con controles de marca, plantillas personalizables y subtítulos AI, puedes producir vídeos atractivos que mejoren tus esfuerzos de lanzamiento de libros y publicación de contenido.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos AI efectivo para la publicación de contenido?

HeyGen utiliza AI avanzada para generar vídeos de publicación de alta calidad a partir de texto, incluyendo avatares AI realistas y narraciones naturales. También incluye un generador de subtítulos AI, asegurando que tu contenido sea accesible y profesional, ideal para tu página de destino o vídeos de YouTube.

¿Puedo personalizar plantillas y asegurar que los vídeos sean adecuados para varias plataformas?

Sí, HeyGen ofrece una gama de plantillas y escenas personalizables para adaptar tus vídeos de publicación. Puedes ajustar fácilmente las proporciones para diferentes plataformas como YouTube y exportar vídeos sin marcas de agua, haciendo que tu proceso de creación de vídeos sea eficiente y versátil para subirlos.

