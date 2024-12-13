Crea Vídeos de Seguridad OSHA: Rápidos, Atractivos y Cumplidores

Desarrolla programas de formación en seguridad personalizados y atractivos que cumplan con los estándares OSHA y cautiven a tu equipo utilizando avanzados avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en seguridad de 45 segundos dirigido a empleados de manufactura, destacando protocolos específicos de peligros con visuales dinámicos e instructivos y una música de fondo animada. Comienza rápidamente seleccionando de las Plantillas y escenas de HeyGen y enriqueciendo el contenido con ejemplos visuales relevantes extraídos directamente de la biblioteca de medios/soporte de stock, haciendo que la formación en seguridad laboral sea tanto efectiva como eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo personalizado de 30 segundos como recordatorio de seguridad para una fuerza laboral diversa, con gráficos atractivos y visualmente agradables y una voz en off amigable y tranquilizadora. Crea mensajes impactantes en múltiples idiomas al instante usando la generación de Voz en off de HeyGen y asegura la accesibilidad para todos los empleados con Subtítulos/captions automáticos, transformando las revisiones de seguridad rutinarias en vídeos realmente atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía visual de seguridad de 90 segundos para gerentes de seguridad que necesiten difundir rápidamente información crítica a través de varias plataformas, presentando visuales informativos y concisos con un narrador claro y autoritario. Optimiza el proceso de creación con las capacidades del creador de vídeos de seguridad de HeyGen, especialmente usando la función de redimensionamiento y exportación de Aspecto para adaptar el contenido a diferentes redes sociales o pantallas internas, y crea narrativas convincentes a través de Texto a vídeo desde guion.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Seguridad OSHA

Transforma las complejas directrices de OSHA en vídeos de formación en seguridad atractivos, cumplidores y personalizados con herramientas impulsadas por AI, asegurando que tu fuerza laboral esté bien informada y segura.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde un Guion
Elige de nuestra biblioteca de plantillas específicas para formación o pega tu guion existente para establecer rápidamente la base de tu vídeo de seguridad OSHA.
2
Step 2
Añade Avatares de AI y Voz en Off Atractivos
Mejora tu vídeo con diversos avatares de AI y generación de Voz en off natural, haciendo que tu contenido de seguridad sea más relatable y personalizado para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Subtítulos Automáticos y Branding
Utiliza subtítulos automáticos para accesibilidad y cumplimiento con los estándares OSHA. Incorpora tus controles de Branding para mantener una apariencia de empresa consistente.
4
Step 4
Exporta para una Distribución Sin Problemas
Exporta tu vídeo de seguridad OSHA terminado en varios formatos con redimensionamiento y exportaciones de Aspecto para una fácil integración con tu LMS/LXP, asegurando una distribución amplia y rastreable.

Casos de Uso

Aclara Procedimientos de Seguridad Complejos

Transforma protocolos y regulaciones de seguridad intrincados en vídeos impulsados por AI claros y fáciles de entender para una comprensión efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de seguridad OSHA personalizados y atractivos?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos de seguridad personalizados utilizando avatares de AI y guiones personalizados, transformando información crítica en contenido atractivo que resuena con tu diversa fuerza laboral. Nuestra plataforma es un potente creador de vídeos de seguridad para producir vídeos de formación en seguridad de alta calidad y creativos adaptados a las necesidades específicas de tu organización.

¿HeyGen admite la creación de formación en seguridad laboral que cumpla con OSHA?

HeyGen te permite producir vídeos de formación en seguridad laboral completos que pueden ayudar a cumplir con los estándares OSHA y mejorar significativamente el cumplimiento general de la seguridad. Tienes control total sobre tu contenido, asegurando que toda la información necesaria para los vídeos de seguridad OSHA se transmita con precisión a tus empleados.

¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para hacer vídeos de seguridad rápidamente?

HeyGen proporciona herramientas intuitivas impulsadas por AI, incluyendo generación avanzada de texto a vídeo y avatares de AI realistas, para agilizar significativamente el proceso de creación de vídeos de formación en seguridad. Esta innovadora plataforma te ayuda a generar contenido profesional de manera eficiente con características como subtítulos automáticos para una mayor accesibilidad y alcance.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer vídeos de formación en seguridad laboral más interactivos?

La versátil plataforma de HeyGen te permite desarrollar vídeos basados en escenarios e incorporar elementos visuales ricos, aumentando el compromiso en tu formación en seguridad laboral. La creación de vídeos más interactivos y atractivos con HeyGen lleva a una mayor participación de los empleados y una mejor comprensión de los protocolos de seguridad vitales.

