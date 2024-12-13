HeyGen funciona como un eficiente "creador de vídeos de OSHA" permitiendo "Actualizaciones Inteligentes" fáciles a los materiales de formación existentes, asegurando que tu contenido se mantenga actualizado. Esta capacidad asegura que tus "vídeos de formación de cumplimiento de seguridad" puedan ser revisados rápidamente para reflejar los últimos "protocolos de seguridad" y cambios regulatorios sin comenzar desde cero.