crea vídeos de valores organizacionales que inspiren a tu equipo
Operationaliza tus valores y construye una cultura valiente. Transforma fácilmente tus guiones en vídeos atractivos con la función de texto a vídeo de HeyGen.
Desarrolla un clip motivacional de 30 segundos dirigido a todos los empleados y nuevos contratados, mostrando cómo vivir los valores fomenta una cultura verdaderamente valiente. Diseña este vídeo con visuales dinámicos y atractivos, música de fondo animada y una presentación amigable con un avatar de IA, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y sus diversos Plantillas y escenas para una experiencia convincente y memorable.
Produce un vídeo de formación de 60 segundos para reclutadores y gerentes de contratación sobre cómo identificar el ajuste cultural durante los procesos de contratación, enfatizando los estándares de comportamiento establecidos. Emplea una configuración visual estilo entrevista con texto en pantalla destacando los puntos clave, complementado con una locución clara y concisa, y utiliza los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y aprovecha su soporte de Biblioteca de medios/stock para visuales relevantes.
Crea un vídeo instructivo de 50 segundos diseñado para jefes de departamento y líderes de proyecto, ilustrando cómo los valores organizacionales pueden guiar la toma de decisiones productivas y proporcionando orientación sobre cómo capacitar eficazmente a sus empleados. Este vídeo debe presentar animaciones estilo infografía, una locución profesional y música de fondo sutil, optimizado para varias plataformas utilizando la redimensión de Aspecto y exportaciones de HeyGen y las capacidades eficientes de Texto a vídeo desde guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención con IA.
Aumenta el compromiso y la retención de los empleados creando vídeos de IA atractivos para capacitar sobre valores y comportamientos organizacionales.
Crea más cursos y alcanza más aprendices en todo el mundo.
Produce contenido de formación en valores impactante, alcanzando a todos los empleados con estándares de comportamiento y expectativas culturales consistentes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de valores organizacionales que resuenen con los empleados?
HeyGen permite a las organizaciones crear rápidamente vídeos de valores organizacionales utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto asegura una comunicación consistente de los principios fundamentales, ayudando a los empleados a entender y vivir los valores a través de contenido atractivo.
¿Qué papel juegan los avatares de IA de HeyGen en la operacionalización efectiva de los valores organizacionales?
Los avatares de IA de HeyGen proporcionan una cara consistente y profesional para entregar mensajes, crucial para la operacionalización de los valores organizacionales. Permiten una capacitación y comunicación escalables, ayudando a entrenar a los empleados en comportamientos enseñables y observables que encarnan esos valores.
¿Puede HeyGen ayudar a definir y comunicar comportamientos específicos y observables vinculados a los valores de la empresa?
Sí, HeyGen facilita la comunicación de comportamientos específicos y observables al permitir a los usuarios transformar guiones en vídeos, ilustrando claramente los estándares de comportamiento esperados. Esto ayuda a reforzar los valores organizacionales y guiar la toma de decisiones productivas en todo el equipo.
¿Cómo apoya HeyGen la construcción de una cultura valiente al reforzar los valores organizacionales?
HeyGen ayuda a fomentar una cultura valiente proporcionando una herramienta poderosa para comunicar y reforzar consistentemente los valores organizacionales. Al crear contenido de vídeo atractivo, las organizaciones pueden responsabilizar efectivamente a las personas por los estándares compartidos y fortalecer el ajuste cultural durante la contratación.